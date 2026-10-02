Olmo in Fiore 2026 a Cornaredo (MI): la Liguria e Davide Oldani protagonisti nel segno di Libereso

I liguri Paolo Masieri, Alessandro Schiavon e Ilaria Positano tra i protagonisti della seconda edizione della manifestazione diretta da Claudio Porchia e dedicata al rapporto tra natura, cucina, biodiversità e territorio

Nel segno di Libereso Guglielmi, il «giardiniere di Calvino», prende il via la seconda edizione di Olmo in Fiore: in programma il 3 e 4 ottobre 2026. La manifestazione trasformerà per due giorni il borgo di San Pietro all’Olmo – frazione di Cornaredo, nel Milanese – in un vero e proprio «giardino da mangiare». Sotto la direzione di Claudio Porchia, l’evento celebrerà così anche la memoria, la natura e il futuro nel nome dello storico botanico ligure nel decennale della sua scomparsa.

La Liguria avrà un ruolo significativo nella manifestazione con la presenza di Paolo Masieri, chef del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo; Alessandro Schiavon, executive chef dell’Europa Palace di Sanremo; e Ilaria Positano, de I Fiori di Castel d’Appio, realtà ligure specializzata nella coltivazione e valorizzazione dei fiori eduli.

Una presenza che non è soltanto geografica. Il legame con la Liguria passa infatti attraverso una cultura del territorio fatta di orti, erbe aromatiche, fiori, biodiversità e cucina, temi che appartengono profondamente anche alla visione di Libereso Guglielmi, figura a cui la manifestazione dedica uno dei suoi appuntamenti.

È proprio questo rapporto tra natura e cucina a rappresentare il cuore di Olmo in Fiore – Il Giardino da Mangiare, una kermesse che torna dopo il successo della prima edizione con l’obiettivo di trasformare San Pietro all’Olmo in un luogo d’incontro tra gastronomia, cultura, creatività e territorio.

Il programma attraversa idealmente il percorso che porta dal giardino alla tavola: erbe aromatiche, fiori eduli, orti urbani, farine, pane e lievitazioni diventano occasione per parlare di biodiversità, produzioni locali, sostenibilità e cucina contemporanea. Tra i protagonisti più attesi ci sarà Davide Oldani, ospite d’onore della manifestazione. Lo chef sarà al centro dell’appuntamento dedicato alla cucina del futuro e presenterà il «Pane di Olmo in Fiore», realizzato appositamente per l’evento con farine selezionate e lievitazione naturale, che verrà condiviso con il pubblico nella simbolica Spezzatura del Pane. La Liguria sarà protagonista anche domenica 4 ottobre (ore 15:30): Paolo Masieri racconterà il pane ligure attraverso due preparazioni identitarie come la focaccia e la Sardenaira. Alle 16:00 seguirà la tavola rotonda «Il futuro del pane», con Alessandro Schiavon, Alessandro Procopio, Vladimiro Nava e Marco Missaglia, moderati da Sergio Bolzani. I fiori eduli saranno invece al centro dell’incontro con Ilaria Positano.