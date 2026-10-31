Olioliva Week 2026, l’olio ligure tra dieta mediterranea, cultura, salute, e innovazione

Presso l’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Imperia, il convegno dedicato alla valorizzazione della filiera olivicola, alla diffusione della conoscenza, e al confronto tra istituzioni, imprese, università e mondo della ricerca

Imperia. L’olio ligure come patrimonio culturale, protagonista della dieta mediterranea, risorsa per la salute e motore di innovazione e sviluppo sostenibile. Sono questi i temi al centro del convegno “L’olio ligure tra dieta mediterranea e cucina italiana: Unesco e alta formazione”, in programma giovedì 5 novembre presso l’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Imperia.

L’appuntamento, organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e dall’Università degli Studi di Genova, si inserisce nel calendario di Olioliva Week 2026 – Frantoio delle Idee, il programma di incontri e approfondimenti dedicato alla valorizzazione della filiera olivicola, alla diffusione della conoscenza e al confronto tra istituzioni, imprese, università e mondo della ricerca.

Il convegno propone un percorso che unisce tradizione e futuro, mettendo in relazione il valore identitario dell’olio ligure con le nuove frontiere della ricerca scientifica, dell’alta formazione e dell’innovazione tecnologica.

«L’olio ligure rappresenta molto più di un prodotto di eccellenza: è espressione della nostra identità, della storia e della cultura del territorio, ma anche una risorsa economica strategica che dobbiamo continuare a valorizzare e promuovere – dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Con Olioliva Week e il Frantoio delle Idee vogliamo rafforzare il dialogo tra mondo produttivo, ricerca, università e istituzioni, nella convinzione che la competitività della nostra filiera passi anche attraverso la conoscenza, la formazione e l’innovazione. Questo convegno offre un’importante occasione per riflettere sul ruolo dell’olio nella Dieta Mediterranea e nella cultura gastronomica italiana, ma soprattutto per guardare al futuro dell’olivicoltura ligure, affrontando le sfide della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e delle nuove tecnologie. La collaborazione con l’Università di Genova conferma la volontà della Camera di Commercio di costruire opportunità concrete di crescita per le imprese e per il territorio.»

I lavori prenderanno il via alle 9.45 con i saluti istituzionali, moderati da Milena Arnaldi, giornalista e caposervizio de Il Secolo XIX, alla presenza di Enrico Lupi, del sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola, dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, del presidente della Fondazione P.U.PO.LI. Luigi Sappa e della preside della Scuola Politecnica dell’Università di Genova Patrizia Perego.

La prima sessione, dalle 11 alle 12.40, sarà dedicata al tema “Tradizione che nutre, cultura che unisce: la cucina italiana nella dieta mediterranea.” Gli interventi approfondiranno il ruolo dell’olio d’oliva nell’alimentazione mediterranea, il suo valore gastronomico e culturale e l’importanza della tutela delle produzioni di qualità. Interverranno Alessandro Carassale, presidente del CeSVin, lo chef Claudio Pasquarelli, Franco Bochicchio, presidente di CoInFo, Giorgio Lazzaretti, direttore del Consorzio Tutela Riviera Ligure DOP, e Alessandro A. Casazza dell’Università di Genova, che presenterà il corso di studi in Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, la seconda sessione “Radici e orizzonti: il territorio imperiese tra olio, cultura, salute globale e futuro” affronterà il rapporto tra ricerca scientifica, qualità dell’olio, benessere e prospettive produttive. Moderati da Franco Manti dell’Università di Genova, interverranno Federica Grasso, Domenico Palombo, Federica Novelli dell’azienda agricola Oltrealmare e Luca Ronco, direttore dell’ITS Academy – Accademia Ligure Agroalimentare. Al centro del confronto, l’ossidazione lipidica, la longevità, le sfide degli olivicoltori liguri e l’evoluzione tecnologica delle filiere olivicole e frantoiane.

La terza sessione, dalle 16 alle 17, dal titolo “Resilienza e innovazione: il nuovo volto dell’agricoltura mediterranea”, sarà dedicata alla sostenibilità e alle nuove tecnologie applicate all’agricoltura. Moderata da Domenico Palombo, vedrà gli interventi di Patrizia Martini dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, Roberta Campardelli di BEST Srl, Gianni Vercelli dell’Università di Genova e Mauro Carosio della Cattedra Unesco in Antropologia della salute. Tra i temi affrontati, l’economia circolare, la valorizzazione degli scarti agroalimentari, l’utilizzo di droni e intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale e il valore dell’olio ligure come patrimonio vivente.