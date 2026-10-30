Olioliva Week 2026, le associazioni di categoria protagoniste del Frantoio delle Idee

Imperia. Le associazioni di categoria e professionali della provincia saranno protagoniste di Olioliva Week 2026 con una mattinata di incontri e approfondimenti dedicati al sistema economico e produttivo locale. L’appuntamento è per mercoledì 4 novembre, a partire dalle 9, nell’auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, dove si terrà l’iniziativa «Imperia, il territorio che produce: le associazioni di categoria e professionali della provincia», inserita nel programma del Frantoio delle Idee.

L’incontro, promosso nell’ambito della 26ª edizione di Olioliva, offrirà un’occasione di confronto tra le organizzazioni che rappresentano il tessuto imprenditoriale, chiamate a contribuire con competenze, esperienze e proposte alla valorizzazione delle eccellenze locali. Dall’agricoltura alla ristorazione, dall’artigianato al turismo, fino alla cooperazione e ai servizi alle imprese: il programma affronterà temi legati all’economia provinciale, con particolare attenzione alla filiera olivicola e agroalimentare, alla sostenibilità, all’innovazione e alla capacità delle aziende di generare valore.

«Abbiamo voluto riservare all’interno di Olioliva Week uno spazio significativo alle associazioni di categoria e professionali, riconoscendo il loro ruolo nella rappresentanza delle imprese e nella crescita economica del territorio – dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria –. Olioliva non è soltanto una manifestazione dedicata a uno dei prodotti simbolo della nostra terra, ma anche un’occasione per mettere in relazione i diversi settori produttivi e valorizzare le competenze che contribuiscono alla competitività della provincia».

«Il coinvolgimento diretto delle associazioni nel Frantoio delle Idee – prosegue Lupi – testimonia la volontà della Camera di Commercio di promuovere un dialogo concreto e costruttivo, capace di individuare nuove opportunità di sviluppo, rafforzare le filiere e creare sinergie tra agricoltura, artigianato, commercio, turismo e industria. La forza del nostro territorio risiede anche nella capacità di fare sistema, superando le logiche dei singoli comparti e lavorando insieme per valorizzare le nostre eccellenze». La mattinata, moderata dalla giornalista de Il Secolo XIX Laura Ivani, si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali del presidente Enrico Lupi, del sindaco di Imperia Claudio Scajola e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, che interverrà in videocollegamento.

Alle 9.30 CIA, Coldiretti e Confagricoltura affronteranno il tema dell’acqua e dell’olivicoltura in Liguria, con un approfondimento sulle infrastrutture irrigue, sugli invasi e sulle strategie per il futuro del comparto. Un argomento legato anche alle sfide poste dai cambiamenti climatici e alla necessità di garantire continuità e sostenibilità alle produzioni agricole.

Alle 10.30 Confesercenti presenterà le proprie attività a sostegno delle imprese del settore food, con particolare attenzione alla creazione d’impresa e alla formazione.

Alle 11 Confartigianato proporrà un approfondimento dedicato alla valorizzazione dell’olio nella ristorazione, con l’intervento di Luigi Caricato, giornalista e direttore di Olio Officina Festival. Al centro dell’incontro, il rapporto tra qualità, comunicazione del prodotto e opportunità economiche per le aziende.

Alle 11.30 CNA svilupperà il tema «Olivo&Olio. Dalla cultura dell’olivo al valore dell’olio», mettendo al centro il patrimonio olivicolo ligure, la sua rilevanza culturale e produttiva e le prospettive di valorizzazione.

Alle 12 Confindustria Imperia affronterà il turismo esperienziale con l’incontro «Il territorio come valore, l’esperienza come opportunità». Interverranno il direttore Paolo Della Pietra e Riccardo Spinelli, professore associato del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, per approfondire il rapporto tra identità locale, imprese e nuove forme di offerta turistica.

Alle 12.30 Legacoop presenterà il modello cooperativo come strumento di collegamento tra settore primario, ricerca e consumatore, illustrando le possibilità di valorizzazione delle produzioni agroalimentari attraverso la cooperazione.

Alle 13 Confcommercio-FIPE concluderà gli approfondimenti con un incontro dedicato alla cucina italiana, ai territori e alle filiere d’eccellenza, analizzando il ruolo della ristorazione nella promozione dei prodotti locali e dell’olio extravergine di oliva.

La conclusione dei lavori è prevista alle 13.30.

Il coinvolgimento delle rappresentanze economiche costituisce uno degli elementi del Frantoio delle Idee, che nell’ambito di Olioliva Week affianca alla promozione delle eccellenze agroalimentari un calendario di appuntamenti dedicati all’economia, alla ricerca, all’innovazione e alle prospettive di sviluppo.