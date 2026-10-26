OliOliva 2026, torna la Festa dell’Olio Nuovo con tante novità e sei giorni di eventi

Imperia. Sei giorni dedicati all’olio extravergine di oliva, alla Taggiasca e alle produzioni agroalimentari liguri. OliOliva cambia formula e, per la prima volta, riunisce nella stessa settimana la tradizionale Festa dell’Olio Nuovo e Frantoio delle Idee. La manifestazione, in programma dal 3 all’8 novembre, porterà in città anche operatori commerciali stranieri e un treno storico in partenza da Genova. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il contributo della Regione e della Fondazione Carige, oltre al patrocinio del comune, si articolerà in due momenti.

Dal 3 al 5 novembre spazio alla seconda edizione di Frantoio delle Idee, dedicata alla ricerca, all’innovazione e alle prospettive del settore olivicolo. Dal 6 all’8 novembre sarà invece la volta della 26ª Festa dell’Olio Nuovo, con gli stand allestiti a Calata Cuneo e nel centro cittadino. Tra le novità figura l’arrivo di un convoglio d’epoca organizzato dalla Regione Liguria per sabato 7 novembre. Il collegamento partirà da Genova Brignole alle 8.15, effettuerà tutte le fermate e raggiungerà Imperia alle 10.45. Alla stazione saranno disponibili navette dirette in piazza Dante. Il viaggio di ritorno inizierà alle 16.45, con arrivo nel capoluogo ligure alle 18.45. «Per questa edizione 2026, in accordo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il suo presidente Enrico Lupi, abbiamo predisposto un treno storico dedicato nella giornata di sabato, 7 novembre», spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, ricordando anche il potenziamento dei collegamenti ferroviari previsto da dicembre, con sei corse aggiuntive tra il Ponente e Genova.

Un’altra novità riguarda l’apertura ai mercati esteri. Giovedì 5 novembre, al Frantoio Giromela, le aziende agroalimentari liguri incontreranno buyer provenienti dalla Svizzera e dalla Gran Bretagna nell’ambito dell’iniziativa «L’olio ligure incontra il mondo». Gli appuntamenti B2B saranno dedicati alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali e alla costruzione di rapporti con gli operatori internazionali. Il calendario scientifico prenderà il via martedì 3 novembre alle 9 nell’auditorium della Camera di Commercio, con una sessione dedicata alle olive da tavola e alla Taggiasca IGP. Nel pomeriggio, alle 14.30, il Frantoio Giromela ospiterà un approfondimento sull’analisi sensoriale, curato da O.N.A.O.O., LABCAM, CeRSAA ed ente camerale. Previsto anche il lancio del Concorso 2027.

Mercoledì 4 novembre si parlerà del ruolo delle associazioni economiche e professionali, mentre alle 15 l’Università degli Studi di Genova proporrà l’incontro «L’albero del benessere. Itinerari nella cultura dell’olivo e dell’olio». Il giorno successivo, dalle 9, un convegno approfondirà il rapporto tra Dieta Mediterranea, Cucina Italiana, UNESCO e alta formazione.

Venerdì 6 novembre, prima dell’apertura degli stand, alle 9 è previsto l’appuntamento promosso da EUROCIN G.E.I.E. sulle infrastrutture e sulla logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte. Alle 15, a Calata Cuneo, il tradizionale taglio del nastro darà ufficialmente inizio alla parte espositiva della manifestazione.

Sabato 7 novembre, sempre alle 9, ISNART e Camera di Commercio organizzeranno, nell’ambito del progetto Mirabilia, un confronto dedicato alla cucina italiana e al patrimonio UNESCO. Per tutto il fine settimana produttori ed espositori proporranno le specialità del territorio, con chiusura domenica 8 novembre.

«Con OliOliva Week abbiamo voluto dare vita a una nuova formula che, per la prima volta, riunisce nella stessa settimana due manifestazioni importanti per il nostro territorio», dichiara il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi. L’obiettivo, spiega, è valorizzare la filiera sia attraverso la tradizione gastronomica sia mediante la ricerca, la formazione e le opportunità di accesso ai mercati stranieri. Sulla stessa linea l’assessore comunale Mattia Sasso: «Quest’anno si apre la 26ª edizione, che per la prima volta si svilupperà nell’arco di un’intera settimana e vedrà unirsi il Frantoio delle Idee e la Festa dell’Olio Nuovo». Un ringraziamento viene rivolto agli organizzatori, alle associazioni e a quanti hanno contribuito alla preparazione dell’evento.

Per l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, i protagonisti saranno l’extravergine Riviera Ligure DOP e le Olive Taggiasche Liguri IGP, due produzioni che rappresentano il lavoro delle aziende agricole e dei frantoi. La rassegna, sottolinea, costituisce anche un’occasione per sostenere l’economia dell’entroterra e favorire il turismo enogastronomico al di fuori della stagione estiva. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi richiama invece la possibilità di collegare la promozione dei prodotti tipici alla scoperta dei borghi, del paesaggio e delle tradizioni locali, creando nuove motivazioni di viaggio anche per i visitatori stranieri.