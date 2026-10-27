Olioliva 2026, cambia la viabilità a Oneglia: tutte le strade chiuse e i divieti

Imperia. Strade chiuse, divieti di sosta e modifiche alla circolazione nel centro di Oneglia per Olioliva 2026, la Festa dell’olio nuovo in programma dal 6 all’8 novembre. Il comune ha disposto una serie di provvedimenti che interesseranno piazze, vie e aree portuali, con le prime limitazioni già dal giorno precedente per consentire l’allestimento degli stand. L’ordinanza prevede anche la rimozione forzata dei veicoli e variazioni temporanee dei sensi di marcia nelle zone coinvolte dalla manifestazione organizzata da Riviere di Liguria, azienda speciale della Camera di Commercio.

Dalle 13 del 5 novembre alle 12 del 9 novembre saranno vietati il transito e il parcheggio in largo Ambrogio Viale e nel tratto di via De Sonnaz compreso tra largo Viale e via Pascoli. Potranno accedere soltanto i mezzi di emergenza, gli operatori commerciali autorizzati per l’allestimento e il personale addetto alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia.

Dalle 19 del 5 novembre alle 24 dell’8 novembre le restrizioni si estenderanno ad altre zone del centro cittadino.

La circolazione sarà interdetta, con divieto di sosta e rimozione forzata, nelle seguenti aree:

via Giovanni Amendola

piazza Bianchi

via e piazza San Giovanni

via Silvio Bonfante

piazza Dante Alighieri, nei tratti tra via Bonfante e via Manuel Belgrano e tra via Vittorio Alfieri e via Manuel Belgrano

via Manuel Belgrano, tra piazza Dante e piazza De Amicis

via De Sonnaz, tra via Manuel Belgrano e largo Viale

via Giuseppe Maria Pira, con accesso riservato ai residenti secondo le modalità previste dal provvedimento.

Restano valide le deroghe per i servizi di soccorso, gli espositori autorizzati e gli addetti alla nettezza urbana, secondo quanto stabilito per ciascuna zona.

Cambiano anche i sensi di marcia. In via De Magny sarà istituito quello unico da ponente verso levante, contrario alla direzione abituale, con divieto di parcheggio lungo tutta la carreggiata.

In via Giacinto Menotti Serrati, all’incrocio con piazza Ulisse Calvi, si potrà svoltare a destra o a sinistra. Sarà possibile proseguire diritto esclusivamente per raggiungere gli stalli presenti nella stessa area.

Da via Palestro, alla rotatoria, saranno permesse le direzioni diritto e destra, mentre la svolta a sinistra resterà riservata a chi deve accedere ai posteggi. In via Giacomo Agnesi, allo stesso incrocio, si potrà procedere diritto oppure a sinistra. All’intersezione con via Giuseppe Maria Pira sarà invece obbligatorio proseguire senza svoltare in entrambi i sensi di percorrenza.

Gli abitanti di quest’ultima strada e di piazzetta dell’Olmo potranno raggiungere via Agnesi, rispettando lo stop e dando la precedenza agli altri automobilisti. In via De Sonnaz, all’incrocio con via Tommaso Schiva, sarà obbligatorio svoltare a destra o a sinistra, salvo le eccezioni autorizzate. I proprietari, locatari e aventi diritto a parcheggi privati esterni alla sede stradale potranno transitare dalle 20 alle 8.