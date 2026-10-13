Oggi l’ultimo saluto all’artista del ferro battuto Enrico Damonte

A restituire il ritratto più intimo di Enrico è la nipote Giulia, che lo ricorda con parole cariche di affetto e ammirazione

Diano Marina. Un uomo dall’ingegno fuori dal comune, un artista del ferro battuto e una persona capace di lasciare un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Diano Marina piange Enrico Damonte, scomparso domenica 11 ottobre all’età di 92 anni, ricordato per la sua creatività, la precisione del suo lavoro e una bontà d’animo rimasta intatta fino all’ultimo.

Nato a Diano Marina il 18 maggio 1934, secondo di cinque fratelli, Enrico proveniva da una famiglia con radici materne ad Arenzano. La sua vita fu segnata fin da giovane dal senso di responsabilità verso i propri cari. Aveva una grande passione per il mare e sognava di navigare, tanto da desiderare di salire a bordo dell’Amerigo Vespucci. Un sogno a cui dovette rinunciare per aiutare la famiglia, anche a causa della sordità del padre.

Quella stessa determinazione che lo portò a mettere da parte le proprie aspirazioni si sarebbe manifestata in ogni aspetto della sua vita, accompagnandolo nel lavoro e nelle sfide quotidiane.

Enrico non era un semplice fabbro, ma un vero artista del ferro battuto. Le sue mani, forti e al tempo stesso capaci di una precisione quasi chirurgica, davano forma a creazioni originali, frutto di intuizioni geniali e di un occhio naturalmente portato a cogliere ogni dettaglio. La cura millimetrica, l’eleganza e la ricerca della perfezione erano la sua firma, tanto nei lavori artigianali quanto nel modo di presentarsi e di rapportarsi agli altri.

Amava l’opera e i balletti, passioni che rispecchiavano il suo gusto raffinato. Anche la bellezza, ricordata da chi gli era vicino, lo accompagnò fino alla fine dei suoi giorni.

Tra le sue invenzioni più significative c’è la defogliatrice, realizzata utilizzando il motore di una lavatrice: un esempio concreto della sua capacità di osservare, intuire soluzioni e trasformare materiali comuni in strumenti funzionali. Una genialità che aveva mostrato fin da bambino, quando, durante gli anni della guerra, riuscì a costruire una piccola pistola di legno tanto realistica da essere scambiata per un’arma vera da un soldato tedesco.

A restituire il ritratto più intimo di Enrico è la nipote Giulia Quaranta, che lo ricorda con parole cariche di affetto e ammirazione.

«Nonno era tutto ciò che si può desiderare! Era davvero geniale e bello che di più non si può, così tanto bravo da non sembrare neanche umano», scrive. «Non l’ho mai sentito dire una sola parola poco generosa contro qualcuno».

Per Giulia, il nonno è stato un esempio di bontà e tenacia, una persona capace di affrontare anche le previsioni più sfavorevoli grazie a una determinazione fuori dal comune. «Era e sarà sempre il mio esempio più brillante e tenace di bontà e di volontà senza confini e limite alcuno se non la propria determinazione», aggiunge, sottolineando come la sua intraprendenza e la sua testardaggine gli abbiano permesso di superare ostacoli e difficoltà.

Ora, nel dolore della perdita, resta il ricordo di un uomo che ha saputo unire talento, sensibilità e generosità, lasciando in eredità non soltanto le sue creazioni, ma anche un modo di essere e di guardare agli altri.

Il saluto della nipote si trasforma così in una promessa d’amore che va oltre la separazione: «Ciao nonnino adorato, aspettami con la nonna Maria! Quando ci riabbracceremo finalmente sarà per sempre (spero)».

E poi quelle parole che racchiudono tutto il senso del suo addio: «Vi voglio tantissimo bene, da qui alle stelle».