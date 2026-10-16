“Nutrire – Integrare – Equilibrare”, a Sanremo una conferenza gratuita dedicata al benessere e alla longevità

Sanremo. Come invecchiare restando in salute? Quanto incidono una corretta alimentazione e l’integrazione per vivere bene? Di questo e molto altro si parlerà domenica 18 ottobre, alle 16.30 presso Palazzo Roverizio, in un incontro gratuito aperto a tutti.

Relatore d’eccezione sarà Mauro Cirillo, Longevity coach, esperto in probiotica nutrizionale e integrazione vitaminico-minerale. In tale occasione, Cirillo guiderà il pubblico in un percorso alla scoperta dei segreti della longevità, offrendo spunti pratici e consigli preziosi per migliorare la propria qualità di vita.

Durante la conferenza dal titolo “Nutrire – Integrare – Equilibrare”, l’esperto approfondirà una vasta gamma di argomenti chiave per la salute a trecentosessanta gradi. Si partirà dalle basi della nutrizione e del metabolismo, per poi esplorare il ruolo fondamentale di vitamine e minerali all’interno dell’organismo. L’attenzione si sposterà, a seguire, sul benessere di ossa, articolazioni e muscoli, passando per l’energia, e l’importanza dell’attività fisica.

Non mancheranno, inoltre, momenti di riflessione dedicati a fattori spesso trascurati, ma determinanti nella vita di tutti i giorni, come il legame tra stress, sonno e recupero, e l’impatto degli zuccheri sull’organismo. Tra i temi che verranno affrontati, anche concetti avanzati come la longevità cellulare, i processi di depurazione e detossificazione e, per concludere, con un focus sull’importanza di un’integrazione mirata e personalizzata sulle esigenze specifiche di ciascuno.