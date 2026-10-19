Nuove normative e obblighi: a Sanremo incontro dedicato al tema dell’amianto

Sanremo. Le novità normative sull’amianto, i nuovi obblighi per le imprese e gli strumenti per finanziare le bonifiche sono al centro dell’incontro informativo gratuito in programma giovedì 22 ottobre, dalle 18 alle 20, nella sede di Sanremo di Confartigianato Imperia (Corso Nazario Sauro, 36).

L’appuntamento, che rientra nella Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2026, è organizzato da Confartigianato Imprese Imperia in collaborazione con Baseco e si rivolge alle imprese artigiane e agli operatori del settore edile e delle costruzioni. L’obiettivo è offrire un aggiornamento concreto su un tema che riguarda da vicino la sicurezza nei cantieri, la tutela della salute e la riqualificazione edilizia nel rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione agli obblighi di verifica preventiva della presenza di materiali contenenti amianto prima dell’avvio di lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione.

L’incontro sarà tenuto dal Dott. Guido Lugani, tecnico ambientale di Baseco, che approfondirà 4 macro argomenti:

Le novità del D. Lgs. 213/2025: i nuovi obblighi per le imprese, l’individuazione preventiva dell’amianto negli edifici e la gestione del rischio durante le attività lavorative. L’amianto naturale: i rischi di esposizione e gli adempimenti per le imprese coinvolte in attività estrattive e di scavo. I nuovi criteri regionali (DDG 9104/2025): le nuove metodologie per valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, l’aggiornamento delle schede di censimento e i relativi adempimenti.

Bonifiche e incentivi: le prospettive di rimozione dell’amianto, le opportunità di riqualificazione del patrimonio edilizio e gli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese, in particolare i contributi INAIL.

L’incontro offre alle aziende un’occasione per comprendere cosa cambia concretamente a livello normativo, prevenire i rischi nei cantieri e conoscere gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto della legge.