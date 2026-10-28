Nuova vita per le ex scuderie di Villa del Sole
Ospiteranno la bocciofila di San Martino e le associazioni
Sanremo. Un nuovo polo di aggregazione e di vita sociale per il quartiere di San Martino. La Giunta comunale di Sanremo ha approvato l’atto di indirizzo per la riorganizzazione e il riuso dell’immobile denominato “ex Scuderie – Villa del Sole” in corso Mazzini, stabilendo la sua rifunzionalizzazione a favore delle realtà associative cittadine.Il trasferimento della bocciofila e i lavori di viabilità
La riorganizzazione si inserisce nell’ambito dell’imminente avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra via Gavagnin e via Vesco. L’opera viaria, prevista a scomputo nella convenzione urbanistica per la riqualificazione di Portosole, consentirà di ridefinire i collegamenti tra la viabilità fronte mare e l’asse principale di corso Cavallotti.
Per consentire l’avvio dei lavori, lo storico impianto bocciofilo di via Vesco dovrà essere demolito. Per garantire la continuità delle attività sociali a un punto di riferimento di quartiere che conta oltre 100 soci, la bocciofila verrà trasferita al piano terreno delle ex Scuderie di Villa del Sole. L’associazione utilizzerà i locali interni, curerà l’adeguamento delle aree esterne già predisposte per il gioco delle bocce e si occuperà della manutenzione del giardino.
L’operazione è il frutto di una serie di sopralluoghi effettuati dal sindaco Alessandro Mager, dagli assessori Massimo Donzella (Lavori Pubblici e Viabilità) ed Enza Dedali (Patrimonio), insieme ai rappresentanti dell’ACLI.Novità anche per piazza Cassini e bando per i locali al primo piano
Il piano di riorganizzazione comunale tocca anche il centro cittadino. Per consentire la sistemazione dell’accesso al nuovo Ostello di piazza Cassini 13, la Federazione Italiana Caccia e il Gruppo Cinofilo lasceranno il locale al piano terra di piazza Cassini per trasferirsi al primo piano delle ex Scuderie.
I restanti locali disponibili al primo piano dell’immobile di corso Mazzini verranno assegnati tramite evidenza pubblica. Il bando prevederà criteri di priorità per le associazioni sportive, socio-assistenziali e culturali che operano nelle immediate vicinanze, oltre che per gli enti già assegnatari di spazi comunali. I nuovi contratti di concessione prevederanno canone e rimborso utenze, con la possibilità di applicare riduzioni percentuali sul canone in base ai regolamenti vigenti per sostenere il volontariato.