Nuova vita per le ex scuderie di Villa del Sole

Sanremo. Un nuovo polo di aggregazione e di vita sociale per il quartiere di San Martino. La Giunta comunale di Sanremo ha approvato l’atto di indirizzo per la riorganizzazione e il riuso dell’immobile denominato “ex Scuderie – Villa del Sole” in corso Mazzini, stabilendo la sua rifunzionalizzazione a favore delle realtà associative cittadine.Il trasferimento della bocciofila e i lavori di viabilità