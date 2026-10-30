Nuova indagine su Scajola a Imperia, «Io indagato seriale per esposti di una fonte confidenziale»

«Credo sia una profonda ingiustizia, ma sia soprattutto una vergogna di un sistema che non funziona e di un rito che mi sta portando verso la procura di Imperia a definirmi ancora una volta un indagato seriale e prediletto»

Imperia. «Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia e non ho pronunciato la frase estrapolata dalle carte del pm, come ho appreso dalle relazioni depositate al comando della polizia locale dagli agenti presenti quella sera». Lo ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, rompendo il silenzio dopo la notizia, pubblicata oggi da “La Stampa”, relativa a un’indagine della Procura di Imperia che lo vedrebbe coinvolto per l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio.

Al centro della vicenda un episodio risalente al novembre 2023, quando il primo cittadino sarebbe intervenuto durante le operazioni di rimozione di alcuni motorini in una strada interessata da un divieto di sosta. Scajola ha convocato una conferenza stampa per fornire la propria versione dei fatti e contestare la ricostruzione emersa dagli atti investigativi.

Scajola ha parlato di un’ennesima fuga di notizie relativa a un’indagine in corso e, dunque, coperta dal segreto investigativo. «Io stesso, pur essendo il diretto interessato, allo stato attuale non ho diritto a esaminare le carte raccolte dal pubblico ministero e non dispongo di alcuna contezza delle risultanze investigative. Non so chi siano le persone già ascoltate, quali siano state le loro reazioni e neppure come sia originata la notizia di reato».

Il sindaco ha quindi puntato l’attenzione sulla presunta segnalazione che avrebbe dato origine all’inchiesta, interrogandosi sulla sua provenienza. «Scopriremo, quando potremo leggere gli atti ufficiali, se chi ha segnalato abbia una paternità riconoscibile oppure se si tratti dell’ennesima fonte confidenziale. Un’espressione elegante per definire un delatore che si rifugia nell’anonimato».

Nel merito dell’episodio contestato, Scajola ha ricostruito quanto accaduto nel novembre 2023, precisando di essere intervenuto per chiedere di sospendere temporaneamente la rimozione dei mezzi. «Mi sono limitato a chiedere la sospensione delle rimozioni perché sulla via non sarebbero stati posizionati stand per la manifestazione e a sottolineare che, se nelle ore successive quei mezzi avessero arrecato intralcio, si sarebbe provveduto alla rimozione».

Il primo cittadino ha negato categoricamente di aver pronunciato la frase che gli viene attribuita, ovvero «strappate quei verbali», e ha aggiunto che le multe elevate sarebbero state regolarmente pagate. «Non ho mai detto di togliere le multe. Perché se uno ha utilizzato un mezzo non si debba trovare il Comune nemico? Tutto qua. Ho dato un ordine a voce di non rimuoverli fino a più tardi, riservandoci di intervenire qualora fossero ancora lì».

Scajola ha poi affrontato la questione delle competenze amministrative e delle deleghe alla polizia locale, sottolineando che il sindaco, in quanto responsabile del servizio, ha facoltà di impartire disposizioni e modificare le deleghe conferite. «Le competenze ordinatorie sono del sindaco, che ne delega molte, fino a revoca. Le ordinanze sulla viabilità e sull’ambiente sono nella maggior parte dei casi delegate ai dirigenti o al comando dei vigili. Ma se io ho delegato delle funzioni, le posso modificare o correggere quando voglio. L’ordine può essere a voce o scritto».

Nella ricostruzione del sindaco, dopo aver ricevuto la disposizione, i due agenti presenti avrebbero contattato l’ufficiale di giornata, che avrebbe risposto loro: «Certo, dovete obbedire al sindaco». Anche quest’ultimo risulta coinvolto nell’indagine. «Per avere detto che dovevano obbedire al sindaco, l’ufficiale di giornata è co-indagato con me», ha osservato Scajola, manifestando perplessità sulla vicenda.

Il sindaco ha quindi allargato il discorso al funzionamento del sistema giudiziario, criticando il ricorso a esposti, denunce e segnalazioni che, a suo giudizio, rischiano di trasformarsi in strumenti per ostacolare l’attività degli amministratori pubblici. «Una segnalazione priva di qualsiasi fondamento logico, prima ancora che giuridico, non può trovare attenzione a priori e incondizionatamente, dissipando risorse investigative pagate da tutti, distogliendole da attività ben più rilevanti e macchiando pubblicamente l’immagine di un uomo delle istituzioni con meri sospetti o ricostruzioni fantasiose. Non ci si può sempre nascondere dietro l’obbligatorietà dell’azione penale».

Scajola ha inoltre riferito che il prossimo 19 novembre sarà interrogato nella sua qualità di persona sottoposta a indagine. «Come è mia consuetudine, collaborerò con il pubblico ministero e con gli investigatori per ripristinare quanto prima una corretta e compiuta ricostruzione dei fatti, fornendo tutte le risposte e i chiarimenti necessari».

Non è mancato un riferimento alla vicenda giudiziaria “Maiolino”, richiamata dal sindaco come precedente di un procedimento che, dopo quattro anni di indagini e processo, si è concluso con un’assoluzione perché il fatto non sussiste. «Spero che questa inchiesta non segua la stessa sorte. Ho dovuto attendere quattro lunghi anni, con un notevole dispendio di tempo e risorse pubbliche, oltre che con un sacrificio personale, prima che un giudice accertasse l’assoluta infondatezza dell’originaria ipotesi accusatoria».

«Sono turbato – ha aggiunto –. Non si può pensare che un amministratore pubblico, con tutto il tempo che dedica al proprio lavoro, debba vivere sotto la costante minaccia di una fonte confidenziale che presenta esposti». E ancora: «Non credo che ci debbano essere trattamenti diversi in base al peso politico di chi può o deve essere indagato, ma di fronte alla rilevanza di una notizia bisogna anche valutare gli elementi che la sostengono».