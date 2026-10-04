Non bastano le reti di Brizio e Santarsiero: stop per l’Ospedaletti sul campo dell’Argentina
Superato 4-2 dall’Argentina allo “Sclavi” di Arma di Taggia
Ospedaletti. Battuta d’arresto alla seconda giornata di campionato per l’Ospedaletti, superato 4-2 dall’Argentina allo “Sclavi” di Arma di Taggia. Padroni di casa in vantaggio al 9’ con Orengo, che mette in rete al termine di un’azione rocambolesca in area di rigore. Passano due minuti e l’Ospedaletti trova il pari: Grisi serve Brizio, il numero 9 orange supera un difensore avversario e insacca. Al 17’, però, i padroni di casa si portano nuovamente in vantaggio con Bah, che sfrutta al meglio il calcio di punizione battuto da Bastita. A un minuto dall’intervallo l’Argentina allunga: a segno ancora Bah, abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia orange.
Nella ripresa i padroni di casa calano il poker al 75’ con un tiro da fuori di Bastita che, complice anche una deviazione, si insacca alle spalle di Bazzoli. All’84’ Santarsiero firma la rete del definitivo 4-2.
Argentina Arma – Ospedaletti 4-2
Marcatori: 9’ Orengo, 11’ Brizio, 17’ e 44’ Bah, 75’ Bastita, 84’ Santarsiero
Le formazioni:
Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Santarsiero, 3 Cappello (40’ 13 Cascone), 4 Campagnani (50’ 15 Di Donato), 5 Fontana (75’ 19 Mema), 6 Cianci, 7 Grisi, 8 Calvini (75’ 18 Gentile), 9 Brizio, 10 Pesce (50’ 14 Akkioui), 11 Di Marco
A disposizione: 12 Gallo, 16 Aboulfadl, 17 Urciuoli, 20 Ben Belgacem
Allenatore: Fabio Luccisano
Argentina Arma: 1 Ventrice, 2 Caffi, 13 Bah (78’ 15 Muccio), 4 Bastita, 5 Saba, 6 Russo, 7 Conrieri, 8 Coccoluto, 9 Orengo (65’ 16
Lanteri), 10 Alemanno (75’ 14 Oddone), 11 Verrando (80’ 17 Bakayoko)
A disposizione: 12 Calcina, 3 Buratti, 18 Avandro, 19 Bestagno, 20 Sidibe
Allenatore: Daniele Capozucca
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Ammoniti: Di Donato