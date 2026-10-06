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Nominato nuovo Cda della Filantropica Fondazione Riviera dei Fiori
Gli undici consiglieri, destinati a restare in carica nei prossimi cinque anni, sono stati convocati per l’inizio di novembre al fine di eleggere il presidente, i vice presidenti, il comitato esecutivo e il segretario generale
Taggia. La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Ente Filantropico ha un nuovo consiglio di amministrazione. In seguito alle quattro cooptazioni previste dallo statuto, il nuovo cda della Fondazione risulta formato da Giovanni Amoretti (designato dalla Fondazione Carige), Rodolfo Bosio (cooptato), Gianfranco Carli (designato dalla Camera di commercio delle Riviere di Liguria), Stefania De Michelis (cooptata), Antonio Federico (designato dal Vescovo di Sanremo-Ventimiglia), Carla Gazzano (designato dalla Provincia di Imperia), Matteo Lupi (designato dal Csv Polis – Centro di servizi per il volontariato Ponente Ligure solidale), Nicoletta Pamparato (designata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo), Pier Carlo Scajola (cooptato), Antonio Sindoni (cooptato), Massimo Solaini (designato dal Vescovo di Imperia-Albenga). Nuovo revisore unico è stato nominato Marco Canova.
Gli undici consiglieri, destinati a restare in carica nei prossimi cinque anni, sono stati convocati per l’inizio di novembre al fine di eleggere il presidente, i vice presidenti, il comitato esecutivo e il segretario generale. Nell’ultima riunione del cda scaduto, il presidente uscente Marco Canova, ha ringraziato calorosamente i consiglieri che hanno concluso il loro mandato: Lucia Baudo, Paolo Curti, Dino Durando, Enrico Lupi, Maria Teresa Verda Scajola.
La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori, costituita nel novembre 2026 per iniziativa della Compagnia di San Paolo e attiva dall’anno successivo, opera esclusivamente nella provincia di Imperia, dove ha erogato finora oltre 1,3 milioni di euro a beneficio soprattutto di numerose persone e famiglie con gravi difficoltà economiche, aiutate con donazioni a fondo perduto. Fra l’altro ha assegnato borse di studio, contribuito al restauro e alla valorizzazione di opere d’arte locali, ha recuperato e rilanciato sia un grande uliveto che era bruciato a Ceriana sia una tenuta agricola a Taggia, assicurando un lavoro a una ventina di persone svantaggiate.
La Fondazione svolge la sua attività grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione Carige, da alcune banche, da imprese fra le quali la Fratelli Carli, la Biesse di Bussana, il gruppo Cozzi Parodi, Promoflor, da diverse organizzazioni e associazioni come la Confartigianato di Imperia, dalla Diocesi di Sanremo-Ventimiglia, oltre che da centinaia di singoli individui e dal 5 per mille (codice 91034200088).