Nominato nuovo Cda della Filantropica Fondazione Riviera dei Fiori

Gli undici consiglieri, destinati a restare in carica nei prossimi cinque anni, sono stati convocati per l’inizio di novembre al fine di eleggere il presidente, i vice presidenti, il comitato esecutivo e il segretario generale. Nell’ultima riunione del cda scaduto, il presidente uscente Marco Canova, ha ringraziato calorosamente i consiglieri che hanno concluso il loro mandato: Lucia Baudo, Paolo Curti, Dino Durando, Enrico Lupi, Maria Teresa Verda Scajola.

La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori, costituita nel novembre 2026 per iniziativa della Compagnia di San Paolo e attiva dall’anno successivo, opera esclusivamente nella provincia di Imperia, dove ha erogato finora oltre 1,3 milioni di euro a beneficio soprattutto di numerose persone e famiglie con gravi difficoltà economiche, aiutate con donazioni a fondo perduto. Fra l’altro ha assegnato borse di studio, contribuito al restauro e alla valorizzazione di opere d’arte locali, ha recuperato e rilanciato sia un grande uliveto che era bruciato a Ceriana sia una tenuta agricola a Taggia, assicurando un lavoro a una ventina di persone svantaggiate.