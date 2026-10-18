NOI4YOU cerca nuovi volontari: quattro incontri di formazione per imparare ad ascoltare e aiutare

Bordighera. Lo sportello NOI4YOU apre le candidature a nuovi volontari e promuove un percorso formativo di quattro incontri dedicati all’ascolto e al sostegno delle persone che vivono situazioni di violenza. L’obiettivo è rafforzare la rete territoriale attraverso la preparazione di cittadini capaci di offrire accoglienza, riservatezza e aiuto senza giudicare. La violenza non comincia sempre con un gesto evidente. Talvolta si nasconde nel silenzio, nella paura, nel controllo o nella difficoltà di chiedere sostegno. È proprio in queste situazioni che un ascolto competente può rappresentare il primo passo verso il cambiamento.

Non bastano, però, le buone intenzioni. Occorre saper riconoscere i segnali di una relazione abusante, rispettare i tempi di chi chiede aiuto e conoscere i limiti del proprio ruolo. Il programma approfondirà le dinamiche psicologiche e relazionali, le tecniche di comunicazione e il lavoro in rete con i professionisti.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre 2026 alle 20, nella sede centrale di NOI4YOU, in via Firenze 1 a Bordighera. A condurre la serata sarà Patrizia Sciolla, psicoterapeuta, ipnotista e criminologa, che introdurrà i partecipanti alla comprensione dei meccanismi della violenza e al valore dell’ascolto nella relazione d’aiuto.

Per accedere alla formazione è necessario prenotare telefonicamente un colloquio individuale preliminare, finalizzato a conoscere motivazioni, attitudini e disponibilità degli aspiranti volontari. L’ammissione ai quattro incontri avverrà soltanto dopo la valutazione delle candidature. Non sarà quindi possibile presentarsi direttamente alla prima serata senza aver sostenuto il confronto iniziale. L’invito è rivolto a tutti i cittadini che desiderano mettere a disposizione tempo e impegno concreto. Non occorre possedere qualifiche professionali specifiche: sono richieste sensibilità, discrezione, capacità di ascoltare e volontà di acquisire le competenze necessarie.