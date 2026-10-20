Nizza, coprifuoco per i minorenni dopo gli scontri: restrizioni dalle 21 alle 6

Il provvedimento riguarda dunque alcune zone della città e una specifica fascia della popolazione. Sulla base delle informazioni diffuse dal Comune, resterà applicabile fino alle 6 di lunedì 26 ottobre. Ciotti ha riconosciuto i disagi per i giovani che frequentano pacificamente il centro nelle ore serali, motivando la decisione con il carattere eccezionale della situazione. La stretta segue le violenze di sabato 17 e domenica 18 ottobre. Secondo il resoconto della prefettura francese, sabato una quindicina di esercizi commerciali ha subito saccheggi o danneggiamenti. Domenica nuovi gruppi di giovani si sono scontrati con le forze dell’ordine nei pressi di negozi già colpiti; in serata la polizia ha respinto centinaia di persone nelle vicinanze di place Masséna e della stazione Nice-Ville. Per la giornata di domenica vengono riportati 28 fermi.

Al coprifuoco si affiancano ulteriori disposizioni della prefettura, annunciate fino alle 23 di domenica 25 ottobre: restrizioni su fuochi d’artificio e materiale pirotecnico, carburante in piccoli contenitori, liquidi infiammabili o corrosivi, armi e oggetti utilizzabili come armi. Il provvedimento riguarda anche equipaggiamenti protettivi suscettibili di essere impiegati durante i disordini, come caschi, maschere antigas e occhiali da sci. Nizza è uno dei centri coinvolti nell’ondata di tensioni che attraversa la Francia. Le mobilitazioni contro il carovita e la perdita del potere d’acquisto si sono intrecciate con le proteste degli studenti sulle condizioni dell’istruzione. Nel fine settimana, accanto a manifestazioni pacifiche, diverse città hanno registrato scontri, incendi e assalti ai negozi.

Lunedì il primo ministro Sébastien Lecornu ha chiesto ai prefetti di predisporre coprifuoco circoscritti, concordando gli interventi con i sindaci e confrontandosi con le rappresentanze del commercio. L’obiettivo dichiarato è proteggere persone e beni e impedire nuovi saccheggi. Lo stesso premier ha ricordato che molti cittadini hanno manifestato pacificamente, ribadendo la necessità di garantire condizioni di sicurezza anche a chi scende in piazza per contestare il governo. Misure notturne sono state annunciate anche a Parigi, Lione e Lille, con modalità differenti da città a città. Anche in Italia il fine settimana è stato segnato da disordini, soprattutto a Milano, dove sabato una manifestazione contro il carovita è stata accompagnata da violenze nel centro cittadino. Proteste e incidenti hanno interessato anche Torino, Bologna, Brescia e Bergamo. Nel capoluogo lombardo gli scontri sono proseguiti domenica 18 ottobre: negozi saccheggiati, vetrine infrante e lanci di sassi e bottiglie contro gli agenti, intervenuti con idranti e lacrimogeni.