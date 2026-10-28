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“Nessuno ha sentito niente”, una serata per riconoscere la violenza oltre il silenzio

28 ottobre 2026 | 08:49
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di Redazione

Redazione

&#8220;Nessuno ha sentito niente&#8221;, una serata per riconoscere la violenza oltre il silenzio

Alle 20.30, presso l’ex chiesa anglicana

Bordighera. La violenza non sempre si manifesta con segni visibili. Può nascondersi nelle relazioni quotidiane, attraversare le pareti domestiche, insinuarsi nei contesti scolastici, e assumere forme difficili da riconoscere. È da questa consapevolezza che nasce “Nessuno ha sentito niente”, l’incontro promosso da Noi4You Aps, con la presenza del comune di Bordighera, dedicato all’ascolto,  alla prevenzione e al riconoscimento delle diverse espressioni della violenza. 

L’appuntamento fissato per giovedì 5 novembre alle 20.30, presso l’ex chiesa anglicana, propone uno sguardo multidisciplinare, capace di superare stereotipi e semplificazioni. Non soltanto violenza fisica, dunque, ma anche dinamiche psicologiche, sessuali, e relazionali, con un’attenzione particolare alle persone e ai contesti che rischiano di rimanere invisibili. Nel corso della serata interverranno le psicologhe: Patrizia Sciolla sul tema “Sessualità violata: dal  corpo allo schermo”; Tecla Magliano con “Tra le pareti di casa: voci e silenzi della violenza in  famiglia”; Guendalina Donà sulla violenza tra adolescenti; Martina De Vito con “Adolescenza,  scuola e relazioni: comprendere la violenza”; Eleonora Citino con “Fuori dagli stereotipi:  riconoscere la violenza nella comunità LGBTQIA+”, e l’avvocata Giovanna Svara sugli aspetti  legali e sugli strumenti di tutela. 

La serata prevede, inoltre, un momento conclusivo di confronto con il pubblico. L’obiettivo è offrire strumenti di lettura e di consapevolezza accessibili a tutta la cittadinanza: famiglie, educatori, professionisti, giovani e chiunque desideri contribuire a una comunità più attenta e capace di intervenire. 

«Il silenzio non deve essere l’ultima parola» è il messaggio che accompagna l’iniziativa. Riconoscere i segnali, ascoltare senza giudicare e sapere a chi rivolgersi sono i primi passi per  interrompere l’isolamento e aprire possibilità di cambiamento. 

Ingresso libero. Informazioni: Noi4You Aps +39 334 9999304.