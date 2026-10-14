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Natale a Taggia: il Comune parte con la caccia agli sponsor per luminarie ed eventi

14 ottobre 2026 | 16:30
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Natale a Taggia: il Comune parte con la caccia agli sponsor per luminarie ed eventi

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raccogliere  fondi da realtà private e attività del territorio

Taggia. Il Comune di inizia a scaldare i motori in vista delle prossime festività e avvia la ricerca di sponsor per finanziare il programma natalizio 2026/2027. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raccogliere  di realtà private e attività del territorio pronte a sostenere le luminarie, gli allestimenti e il ricco calendario di eventi turistici e culturali che animeranno la città.

L’avviso pubblicato dal Servizio Turismo e Attività Produttive pul’adesionenta a creare sinergie promozionali con aziende e commercianti interessati a legare il proprio marchio alla magia delle feste. Tutte le realtà che desiderano contribuire a far brillare la città durante il periodo natalizio possono già consultare i dettagli della manifestazione d’interesse sull’albo pretorio dell’ente.