Verso le feste|
Natale a Taggia: il Comune parte con la caccia agli sponsor per luminarie ed eventi
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raccogliere fondi da realtà private e attività del territorio
Taggia. Il Comune di inizia a scaldare i motori in vista delle prossime festività e avvia la ricerca di sponsor per finanziare il programma natalizio 2026/2027. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raccogliere di realtà private e attività del territorio pronte a sostenere le luminarie, gli allestimenti e il ricco calendario di eventi turistici e culturali che animeranno la città.
L’avviso pubblicato dal Servizio Turismo e Attività Produttive pul’adesionenta a creare sinergie promozionali con aziende e commercianti interessati a legare il proprio marchio alla magia delle feste. Tutte le realtà che desiderano contribuire a far brillare la città durante il periodo natalizio possono già consultare i dettagli della manifestazione d’interesse sull’albo pretorio dell’ente.