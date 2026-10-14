Natale a Taggia: il Comune parte con la caccia agli sponsor per luminarie ed eventi

Taggia. Il Comune di inizia a scaldare i motori in vista delle prossime festività e avvia la ricerca di sponsor per finanziare il programma natalizio 2026/2027. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raccogliere di realtà private e attività del territorio pronte a sostenere le luminarie, gli allestimenti e il ricco calendario di eventi turistici e culturali che animeranno la città.