Narcotraffico e minori, 330 studenti del Ruffini-Aicardi incontrano don Rito Alvarez

Sanremo. Conoscere i meccanismi del narcotraffico per comprenderne le conseguenze sociali e sviluppare una maggiore capacità critica. È stato questo il filo conduttore dell’incontro organizzato dall’Istituto E. Ruffini-D. Aicardi, che ha portato al Teatro del Casinò circa 330 studenti e studentesse degli indirizzi Sociosanitario e Turismo.

Relatore della mattinata è stato don Rito Alvarez, presidente e fondatore dell’associazione “Fundaciòn Oasis de Amor y Paz Ong./Oasi Angeli di Pace” e parroco della parrocchia di San Rocco di Vallecrosia. Al centro del suo intervento i collegamenti del narcotraffico tra Colombia ed Europa e, in particolare, le conseguenze che questi fenomeni possono avere sui minori.

Don Rito Alvarez si è soffermato sulle diverse forme di coinvolgimento dei più giovani, dallo sfruttamento lavorativo al reclutamento in attività criminali e violente. L’incontro ha quindi affrontato il fenomeno non soltanto nella sua dimensione internazionale, ma anche attraverso le ricadute concrete sulle persone e sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’iniziativa è stata curata dalla professoressa Monica Ascari, referente alla salute, e dagli insegnanti di Religione cattolica Cristina Cassese e Alessandro Marenco. Si tratta del primo appuntamento di un percorso più ampio inserito nel progetto “Salute e benessere e orientamento”, che l’istituto propone ogni anno per accompagnare gli studenti nell’approfondimento di temi legati alla salute, al benessere e alla consapevolezza delle proprie scelte.

Ad aprire i lavori sono state le referenti di plesso Silvia Borga e Maria Cristina Verda, che hanno portato i saluti del dirigente scolastico Luca Ronco e ringraziato il Consiglio di amministrazione del Casinò di Sanremo per aver ospitato l’iniziativa. Sono intervenuti anche il vicesindaco Fulvio Fellegara, assessore all’Ambito sociale, e il consigliere comunale Alessandro Marenco, che hanno evidenziato il valore educativo dell’appuntamento.