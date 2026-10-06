Musica, teatro e comicità: ottobre ricco al teatro Ariston di Sanremo

Sanremo. Un mese ricco di appuntamenti al teatro Ariston: dai Pirati dei Caruggi a Tullio Solenghi, passando per la tradizione teatrale sanremasca e le tre serate del Premio Tenco, fino alla stand-up comedy di Eleazaro Rossi.

Musica, prosa, comicità e spettacolo dal vivo: ottobre porta al Teatro Ariston di Sanremo un calendario particolarmente ricco e variegato, capace di alternare grandi protagonisti della scena nazionale, artisti legati al territorio e alcuni degli appuntamenti musicali più attesi della stagione.

Il 7 ottobre l’Ariston celebra la storia dei Queen: Mercoledì 7 ottobre alle 21 al cinema Ritz l’appuntamento è con “Queen Budapest”, il film-concerto che riporta sul grande schermo la storica esibizione dei Queen al Népstadion di Budapest del 27 luglio 1986, durante il “The Magic Tour”. Restaurato in 4K a partire dalle riprese originali in 35 mm e accompagnato da un nuovo missaggio audio, il film arriva nelle sale cinematografiche in occasione del 40° anniversario dello storico concerto.

Il 9 ottobre arrivano i Pirati dei Caruggi: Venerdì 9 ottobre alle 21 spazio alla comicità con “Tou lì”, il nuovo spettacolo dei Pirati dei Caruggi. Sul palco Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon per una nuova serata all’insegna del cabaret. Lo spettacolo ha una durata indicativa di un’ora e 50 minuti e sul sito dell’Ariston sono disponibili biglietti a partire da 22 euro.

La tradizione torna sul palco con “U meigu di mati”: Lunedì 12 ottobre alle 21, in occasione dei festeggiamenti patronali, protagonista sarà la Compagnia Stabile Città di Sanremo con “U meigu di mati”, nuova commedia tratta da“O miedeco d’e pazze” di Eduardo Scarpetta. L’adattamento, ambientato nella Sanremo del 1920, porta sul palco una storia di equivoci e irresistibili menzogne: la ricca Brigida arriva in città convinta che il nipote Fransé diriga una prestigiosa clinica, dando così il via a un inganno nel quale la pensione dove il giovane vive viene trasformata, almeno agli occhi della zia, in una casa di cura popolata da eccentrici ospiti. Adattamento e regia sono di Sergio Giovannini; la serata è a ingresso libero.

Tullio Solenghi porta all’Ariston “Colpi di timone”: Venerdì 16 ottobre alle 21 sarà la volta di Tullio Solenghi con “Colpi di timone”, storica commedia di Gilberto Govi. Dopo I manezzi e Pignasecca e Pignaverde, Solenghi prosegue il suo percorso attraverso i grandi titoli goviani interpretando Giovanni Bevilacqua, vecchio lupo di mare protagonista di una commedia nella quale comicità e temi etici si intrecciano. Accanto a lui un ampio cast, tra cui Barbara Moselli, Mauro Pirovano e Roberto Alinghieri. La regia è dello stesso Solenghi.

Dal 22 al 24 ottobre tre serate per il Premio Tenco: Ottobre rinnova poi uno degli appuntamenti che più profondamente legano Sanremo alla grande canzone d’autore. Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, sempre alle ore 21, l’Ariston ospiterà le tre serate del Premio Tenco 2026. Tre appuntamenti organizzati dal Club Tenco che riportano sul palco dell’Ariston la rassegna dedicata alla canzone d’autore.

Il programma delle serate:

22 ottobre Avincola, Caparezza, Carmen Consoli, Filippo Graziani, Emma Nolde e Piji, presenta Neri Marcorè

23 ottobre Manuel Agnelli e Afterhours, Anastasio Francamente, Sara Gioelli, Santamarea, Satantango, Andrea Scanzi e Paola Turci, presenta Chiara Buratti

24 ottobre nzo Avitabile, Cesare Bermani, Juan Carlos “Flaco” Biondini, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Frankie HI-NRG, Max Manfredi e Giulia Mei presenta Silvia Boschero

Gran finale con Eleazaro Rossi

A chiudere il mese, venerdì 30 ottobre alle ore 21, sarà Eleazaro Rossi con “Kamikaze”, il suo quarto spettacolo di stand-up comedy.

Un monologo che attraversa, con il linguaggio irriverente e personale del comico, temi grandi e piccoli della contemporaneità, dalla vita e la morte alle contraddizioni della società e del costume. Rossi è anche regista dello spettacolo, della durata indicativa di due ore.

Il calendario di ottobre:

7 ottobre – Queen Budapest (Cinema Ritz)

9 ottobre, ore 21 – Touli, Pirati dei Caruggi

12 ottobre, ore 21 – U meigu di mati, Compagnia Stabile Città di Sanremo

16 ottobre, ore 21 – Colpi di timone, con Tullio Solenghi

22 ottobre, ore 21 – Premio Tenco 2026, prima serata

23 ottobre, ore 21 – Premio Tenco 2026, seconda serata

24 ottobre, ore 21 – Premio Tenco 2026, terza serata

30 ottobre, ore 21 – Kamikaze, Eleazaro Rossi.

Un ottobre che conferma così la vocazione dell’Ariston come casa dello spettacolo a Sanremo: dalla musica alla prosa, dalla comicità alla canzone d’autore, con un calendario pensato per pubblici e generazioni differenti. Il sito ufficiale presenta l’Ariston come un luogo dedicato da oltre sessant’anni a cinema e spettacolo e come sede di un programma di eventi dal vivo che spazia fra prosa, musica e danza.