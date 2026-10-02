Morte di Halina a Imperia, ci sono testimoni

Imperia. Sono almeno due le persone sentite dagli inquirenti nell’ambito delle indagini, disposte dalla Procura di Imperia, per ricostruire con esattezza la dinamica del drammatico incidente costato la vita ad Halina Gizeweter: l’infermiera di 62 anni, caposala presso la Rsa Sant’Anna di Imperia, morta lo scorso 20 settembre dopo essere stata travolta in via Giuseppe Airenti, a Caramagna, mentre rientrava a casa in bicicletta al termine della giornata di lavoro.

Secondo le indiscrezioni trapelate, si tratterebbe di testimoni oculari: persone che si trovavano in via Airenti al momento del dramma e che avrebbero assistito direttamente alla scena. Le loro testimonianze potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire con maggiore precisione la sequenza dell’incidente e fornire agli investigatori ulteriori elementi anche sul fronte delle eventuali responsabilità penali.

Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni passaggio dell’incidente, a partire dall’apertura della portiera dell’auto in sosta contro la quale la donna ha impattato, fino al successivo investimento da parte di un’altra vettura. Nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio stradale in concorso, figurano N.Y., 47 anni, cittadino turco, conducente dell’auto parcheggiata, e F.D.P., 43 anni, alla guida della seconda vettura.

Tra gli elementi ancora da verificare c’è anche l’eventuale presenza di una terza persona all’interno dell’auto al momento dell’incidente. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, potrebbe essere stato un passeggero ad aprire la portiera, senza accorgersi dell’arrivo della ciclista. Una circostanza che dovrà essere riscontrata dagli investigatori attraverso le testimonianze e gli altri elementi raccolti.

Al vaglio ci sarebbe inoltre la possibile esistenza di un video che potrebbe aver ripreso la scena. Eventuali immagini potrebbero contribuire a ricostruire la sequenza dei fatti, chiarendo la posizione dei veicoli e i tempi che hanno scandito l’incidente.

Intanto, nei giorni scorsi, è stata eseguita l’autopsia sulla salma della 62enne. L’esame è stato disposto dalla Procura di Imperia e affidato al medico legale Sara Lo Pinto di Genova. La famiglia di Halina Gizeweter, assistita dall’avvocato Tito Schivo, ha nominato come consulenti di parte il professor Alessandro Bonsignore e la dottoressa Sharon Duzioni, entrambi medici legali genovesi.