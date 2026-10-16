Morte di Beatrice, le sorelle confermano le violenze subite

Bordighera. Le sorelle maggiori di Beatrice hanno confermato tutto. E’ quanto trapelato al termine dell’incidente probatorio che si è svolto in questura a Genova, dove le due bambine, 9 e 10 anni, hanno raccontato al sostituto procuratore di Imperia Veronica Meglio, titolare dell’indagine sulla morte della bimba, e al gip Massimiliano Botti, le violenze subite, la paura, l’angoscia vissuta. Un’audizione protetta, che si è svolta in una apposita stanza della questura di via Diaz, alla presenza degli avvocati delle difese dei due indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore: Emanuela Aiello, madre delle bambine, e il compagno Emanuel Iannuzzi.

Anche se al momento vige il massimo riserbo sul contenuto delle dichiarazioni delle piccole, il fatto che abbiano sostanzialmente confermato quanto già raccontato in passato, conferma la tesi accusatoria sostenuta dalla Procura di Imperia: Beatrice è morta di botte. A colpirla, avevano detto le due sorelline, era soprattutto Iannuzzi. Ma anche la loro mamma lo faceva: «Lui iniziava, lei continuava», avevano detto.

Alle parole della bambine corrispondono anche gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura: in particolare le risultanze dell’esame autoptico, con le conclusioni del professor Francesco Ventura, perito della pubblica accusa.

A colpire, nei racconti delle bambine, è soprattutto il riferimento alla madre. Perché, in fondo, per loro, il nuovo compagno non era nessuno. In un primo momento l’avevano difesa, la loro mamma, ma successivamente avevano spiegato di aver mentito perché sarebbe stata proprio lei a chiederglielo. Poi, parole che restituiscono il senso dell’abbandono vissuto dalle piccole: «Mamma aveva pensato solo alla sua vita come se noi non esistevamo e ci ha lasciato da sole».

È in queste frasi che emerge il peso di una testimonianza che non riguarda soltanto quanto accaduto a Beatrice, ma anche la condizione delle sorelle maggiori. La madre, che per ogni bambino rappresenta il centro del mondo, viene descritta dalle figlie come una presenza che si sarebbe allontanata, lasciandole senza la protezione attesa.

Le dichiarazioni raccolte in audizione protetta dovranno essere valutate insieme agli altri elementi probatori e nel rispetto delle garanzie degli indagati. Ma per la Procura il racconto delle due bambine costituisce un tassello importante per ricostruire quanto accadeva nell’abitazione di Montenero e in quella di Perinaldo, dove viveva Iannuzzi e dove Beatrice è morta.