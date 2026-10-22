Morte di Angelo Lupi, le condoglianze di Confcommercio Imperia
Nel 1968 aveva fondato un’enoteca in via Monti a Oneglia
Imperia. Il Presidente Enrico Lupi e la Confcommercio della provincia di Imperia si stringono attorno ai famigliari ed esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Angelo Lupi, fondatore, nel 1968, dell’omonima enoteca di via Monti a Oneglia.
Angelo Lupi, socio della Confcommercio imperiese, è stato uno degli imprenditori storici del commercio locale. Grande appassionato e profondo conoscitore di vini, aveva saputo creare nel cuore di Oneglia un vero e proprio punto di riferimento del settore.
Sottolinea il Presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi: «Con Angelo se ne va un’altra di quelle figure che hanno saputo contribuire, con serietà e passione, a costruire la storia e la tradizione del tessuto economico imperiese. Ai famigliari esprimiamo il nostro affetto, la nostra vicinanza e le nostre condoglianze più sincere».