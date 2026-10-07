Montegrosso Pian Latte celebra la 55ª Festa della castagna

Storico appuntamento organizzato dalla Pro Loco e dedicato a uno dei prodotti simbolo della stagione e della cultura gastronomica dell’entroterra ligure

Montegrosso Pian Latte. Una tradizione lunga più di mezzo secolo che, ogni autunno, richiama visitatori nell’Alta Valle Arroscia. Domenica 11 ottobre torna a Montegrosso Pian Latte la 55ª Festa della Castagna, storico appuntamento organizzato dalla Pro Loco e dedicato a uno dei prodotti simbolo della stagione e della cultura gastronomica dell’entroterra ligure. Presente all’iniziativa per Regione Liguria l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana.

Nata nel 1970, la manifestazione è oggi tra le feste della castagna più longeve del Nord Italia. Il momento centrale sarà la giornata di domenica, quando il borgo si animerà con degustazioni e specialità della tradizione, dalle caldarroste ai castagnacci, insieme ad altri prodotti tipici autunnali. Un appuntamento che negli anni ha saputo coinvolgere l’intera comunità, trasformando il paese in un punto d’incontro tra gastronomia, artigianato e cultura locale.

La Festa della Castagna rientra nel calendario degli Eventi Autentici Liguri, il programma attraverso cui Regione Liguria sostiene e valorizza le manifestazioni legate alla storia e all’identità delle comunità locali. Per il 2026 Regione ha previsto il finanziamento di tutte le 77 domande ammissibili, integrando la dotazione regionale iniziale di 250mila euro con le risorse del Fondo unico nazionale del turismo, per un fabbisogno complessivo di circa 330mila euro. L’appuntamento di Montegrosso Pian Latte è inoltre promosso attraverso “La mia Liguria”, nell’ambito delle attività di valorizzazione dell’offerta autunnale e dell’entroterra regionale.

Per le manifestazioni che hanno superato i cinquant’anni di storia, Regione Liguria ha previsto inoltre l’assegnazione di una pergamena ufficiale celebrativa alle Pro Loco organizzatrici degli eventi inseriti nel calendario degli “Eventi Autentici Liguri”. Un riconoscimento al lavoro di associazioni e volontari che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a mantenere vive e tramandare tradizioni profondamente radicate nei territori.

«La Festa della Castagna è un esempio concreto di come una tradizione nata oltre cinquant’anni fa possa continuare a coinvolgere una comunità e, allo stesso tempo, diventare un motivo per visitare e conoscere un territorio – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. La castagna racconta la storia dell’Alta Valle Arroscia, la sua cucina, il lavoro delle persone e il legame con il territorio. È questo patrimonio di autenticità che vogliamo continuare a valorizzare attraverso gli Eventi Autentici Liguri».