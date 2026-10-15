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Montecarlo si trasforma in set hollywoodiano per il prequel di “Ocean’s Eleven”

15 ottobre 2026 | 16:03
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Montecarlo si trasforma in set hollywoodiano per il prequel di &#8220;Ocean’s Eleven&#8221;

Le immagini della Piazza del Casinò

Montecarlo. Riflettori puntati sul Principato di Monaco, trasformato nel set d’eccezione per le riprese del prequel della celebre saga Ocean’s Eleven, che vede tra i protagonisti le star hollywoodiane Margot Robbie e Bradley Cooper.

La scenografica Piazza del Casinò di Montecarlo, incorniciata dall’iconica facciata dell’Hôtel de Paris, dal Bar Américain e dal prestigioso ristorante Le Louis XV, fa da sfondo alle riprese d’epoca arricchite da eleganti automobili storiche e ambientazioni finemente ricostruite.

A raccontare l’atmosfera e i dettagli del dietro le quinte nel cuore di Montecarlo è il fotoservizio realizzato da Ezio Cairoli, che cattura gli scorci più suggestivi e la magia del grande cinema sul litorale monegasco.

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