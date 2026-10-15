principato di monaco|
Montecarlo si trasforma in set hollywoodiano per il prequel di “Ocean’s Eleven”
Le immagini della Piazza del Casinò
Montecarlo. Riflettori puntati sul Principato di Monaco, trasformato nel set d’eccezione per le riprese del prequel della celebre saga Ocean’s Eleven, che vede tra i protagonisti le star hollywoodiane Margot Robbie e Bradley Cooper.
La scenografica Piazza del Casinò di Montecarlo, incorniciata dall’iconica facciata dell’Hôtel de Paris, dal Bar Américain e dal prestigioso ristorante Le Louis XV, fa da sfondo alle riprese d’epoca arricchite da eleganti automobili storiche e ambientazioni finemente ricostruite.
A raccontare l’atmosfera e i dettagli del dietro le quinte nel cuore di Montecarlo è il fotoservizio realizzato da Ezio Cairoli, che cattura gli scorci più suggestivi e la magia del grande cinema sul litorale monegasco.