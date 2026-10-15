Montecarlo si trasforma in set hollywoodiano per il prequel di “Ocean’s Eleven”

Montecarlo . Riflettori puntati sul Principato di Monaco, trasformato nel set d’eccezione per le riprese del prequel della celebre saga Ocean’s Eleven , che vede tra i protagonisti le star hollywoodiane Margot Robbie e Bradley Cooper.

La scenografica Piazza del Casinò di Montecarlo , incorniciata dall’iconica facciata dell’Hôtel de Paris, dal Bar Américain e dal prestigioso ristorante Le Louis XV, fa da sfondo alle riprese d’epoca arricchite da eleganti automobili storiche e ambientazioni finemente ricostruite.

A raccontare l’atmosfera e i dettagli del dietro le quinte nel cuore di Montecarlo è il fotoservizio realizzato da Ezio Cairoli, che cattura gli scorci più suggestivi e la magia del grande cinema sul litorale monegasco.