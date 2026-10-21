Montacarichi guasto di Palazzo Bellevue, l’interrogazione di Fratelli d’Italia

Antonino Consiglio ed Elisa Balestra chiedono tempi certi per il ripristino dell’impianto e chiarimenti sull’eventuale sostituzione, sollecitando misure per garantire l’accessibilità e prevenire nuovi disservizi

Sanremo. Il montacarichi all’ingresso del Palazzo Comunale è fuori servizio e Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione di intervenire per ripristinarne il funzionamento. Sul caso i consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra hanno presentato un’interpellanza urgente a risposta orale, indirizzata al presidente del consiglio comunale, al sindaco e all’assessore competente.

Al centro dell’iniziativa c’è il problema dell’accessibilità agli uffici comunali, con particolare riferimento alle persone con ridotta mobilità e ai cittadini che necessitano di servizi dedicati al superamento delle barriere architettoniche. Secondo quanto riportato nell’interpellanza, il protrarsi del guasto sta provocando disagi sia all’utenza sia agli operatori.

I due esponenti di Fratelli d’Italia sottolineano l’importanza di garantire il corretto funzionamento degli impianti destinati a rendere gli spazi pubblici accessibili e fruibili. Per questo chiedono all’Amministrazione di chiarire quali siano le tempistiche previste per il ripristino della piena funzionalità del montacarichi.

Tra i punti sollevati figura anche la scelta dell’intervento da effettuare: i consiglieri chiedono di sapere se si procederà con la riparazione dell’impianto esistente oppure se sia prevista la sua completa sostituzione con un dispositivo di nuova generazione.

L’interpellanza affronta inoltre il tema della prevenzione, chiedendo quali soluzioni e misure correttive il Comune intenda adottare per evitare il ripetersi di analoghi malfunzionamenti. L’obiettivo indicato è garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.