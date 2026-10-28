Monesi, cala il sipario sull’albergo Redentore: ruspe in azione

Monesi (Triora). È arrivata l’ora. Cala definitivamente il sipario sull’albergo Redentore. Le ruspe sono entrate in azione e, un pezzo alla volta, stanno abbattendo uno degli edifici simbolo della località sciistica. Una struttura che per decenni ha accolto turisti, famiglie e villeggianti, custodendo tra le proprie mura ricordi di vacanze, incontri e stagioni che hanno segnato la storia di questo angolo di montagna al confine tra Liguria e Piemonte. Dentro, il tempo sembra essersi fermato. Ci sono ancora gli arredi originali, i materassi, le tende alle finestre. Nelle fotografie pubblicate recentemente sui social da alcune persone entrate nell’immobile compaiono persino giornali dell’epoca, vestiti e oggetti personali.

Inaugurato nel 1954, l’albergo venne preso in gestione due anni più tardi, nel 1956, dalla famiglia Lanteri. Durante il boom del settore ospitò numerosi visitatori, tra cui l’allora ministro Paolo Emilio Taviani e alcune famiglie conosciute del ponente ligure. Erano i tempi delle settimane bianche, delle vacanze sulla neve e di una destinazione capace di richiamare appassionati della montagna anche da fuori provincia. Poi la chiusura, il progressivo abbandono e il deterioramento del fabbricato, rimasto a dominare il paesaggio come una testimonianza di ciò che Monesi era stata.

L’intervento era stato annunciato lo scorso 17 aprile dall’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme ai sindaci di Triora Massimo Di Fazio e di Briga Alta Federica Lanteri. Il programma prevedeva l’apertura del cantiere nella prima settimana di maggio, l’abbattimento a giugno e la conclusione del primo lotto entro l’autunno. Alcune difficoltà tecniche e burocratiche hanno però comportato uno slittamento delle operazioni, partite soltanto adesso.

L’investimento complessivo ammonta a 570mila euro, di cui 542mila finanziati da Regione Liguria. I lavori comprendono la rimozione della costruzione, che supera i 4mila metri cubi, lo smaltimento dei materiali, le bonifiche, il recupero delle componenti riutilizzabili e una prima sistemazione dell’area.

Al posto del Redentore sorgerà una piazza panoramica, affacciata sulle montagne, con zone verdi attrezzate, parcheggi, belvedere e punti di sosta. Il progetto comprende anche la messa in sicurezza del rio che attraversa il territorio, la riqualificazione della partenza della seggiovia Monesi-Tre Pini e nuovi accessi per le persone con ridotta mobilità.