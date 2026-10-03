Migranti in galleria tra Ventimiglia e Mentone, caos in autostrada

Ventimiglia. L’autostrada è rimasta chiusa per diverso tempo stamane per la presenza di migranti all’interno di una galleria nel tratto compreso tra Ventimiglia e Mentone. Centinaia le auto rimaste bloccate alla barriera autostradale in attesa che gli stranieri venissero portati via dalla carreggiata, eliminando così il pericolo per la loro incolumità e per quella degli automobilisti.