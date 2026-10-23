Migranti e sicurezza, la Lega “Apertura di un Cpr in Liguria e confronto con gli enti locali”

Fronteggiare l’immigrazione irregolare e rafforzare la sicurezza sul territorio ligure. Con questo obiettivo i consiglieri regionali della Lega hanno depositato un ordine del giorno

Sanremo. Fronteggiare l’immigrazione irregolare e rafforzare la sicurezza sul territorio ligure. Con questo obiettivo i consiglieri regionali della Lega hanno depositato un ordine del giorno, in discussione nella prossima seduta del Consiglio regionale, per impegnare il presidente Marco Bucci e la Giunta ad attivarsi presso il Ministero dell’Interno e il Governo al fine di prevedere l’apertura di un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) in Liguria.

L’iniziativa segue le indicazioni emerse durante l’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la prefetta Cinzia Torraco, la sindaca di Genova Silvia Salis e i componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. A seguito di tali dichiarazioni, il presidente Bucci si è detto disponibile a collaborare con il Governo per la realizzazione della struttura destinata al trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione dall’Italia.

«Non c’è più tempo da perdere – dichiarano i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi –. Serve realizzare un Cpr in Liguria, un progetto importante e necessario per la tutela dei cittadini. L’ordine del giorno impegna la Giunta ad attivarsi anche verso gli Enti locali liguri per stabilire la zona più idonea dove realizzare la nuova struttura sul nostro territorio».