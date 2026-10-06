Migranti a Ventimglia, ex capo della Polizia Gabrielli «Situazione nettamente migliorata»

Sanremo. «Rispetto alla Ventimiglia che ho conosciuto quando ero in servizio permanente effettivo, direi notevolmente migliorata». Con queste parole l’ex capo della polizia e prefetto Franco Gabrielli ha fotografato lo stato attuale della città di confine, intervenendo nel Ponente Ligure per presentare — insieme a Carlo Bonini — il volume Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica (Feltrinelli). L’appuntamento, ospitato oggi alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo nell’ambito dei Martedì Letterari, arriva a margine del sopralluogo effettuato dallo stesso Gabrielli a Ventimiglia per fare il punto sulla gestione dei flussi e sulle reali condizioni del territorio.

Il punto sulla frontiera e la gestione dei flussi. Analizzando il contesto di Ventimiglia, Gabrielli ha evidenziato come il quadro attuale risulti «notevolmente migliorato» rispetto alle fasi più critiche del passato, quando il territorio era segnato da accampamenti di fortuna sul greto del fiume e da condizioni fortemente disumane che comprimevano la dignità delle persone. Complice una parziale flessione dei flussi e una presa in carico meno emergenziale — supportata dai presidi dedicati allo screening sanitario e all’assistenza legale —, la tensione in città si è allentata.