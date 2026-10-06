Meteo, scatta l’allerta gialla in provincia di Imperia
Piogge in arrivo. Stop al caldo fuori stagione?
Sanremo. Cambia il quadro meteorologico nel Ponente ligure: la Protezione Civile e la Polizia Locale del Comune di Sanremo hanno diffuso una comunicazione ufficiale a seguito del messaggio di allerta meteo emesso dalla Regione Liguria per la giornata di oggi, 6 ottobre 2026. Per il territorio imperiese è stata disposta un’allerta gialla.
La nota, trasmessa alle ore 12:27, invita la popolazione alla prudenza e al monitoraggio delle condizioni atmosferiche. Il livello di allerta gialla segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi e piogge intense e repentine a livello locale, con potenziali criticita idrogeologiche. Svolta climatica? Addio al caldo anomalo?
Questo peggioramento segna una potenziale svolta nella stagione: l’arrivo della perturbazione sul Ponente ligure sembra infatti destinato a mettere fine alle temperature particolarmente miti e al caldo fuori stagione che hanno caratterizzato le ultime settimane, lasciando finalmente spazio alle tipiche condizioni autunnali.
La Protezione Civile raccomanda di consultare periodicamente i bollettini ufficiali emessi da ARPAL e Regione Liguria per rimanere aggiornati sull’evoluzione dell’allerta e sui successivi messaggi di aggiornamento.