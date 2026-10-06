Meteo, scatta l’allerta gialla in provincia di Imperia

Sanremo. Cambia il quadro meteorologico nel Ponente ligure: la Protezione Civile e la Polizia Locale del Comune di Sanremo hanno diffuso una comunicazione ufficiale a seguito del messaggio di allerta meteo emesso dalla Regione Liguria per la giornata di oggi, 6 ottobre 2026. Per il territorio imperiese è stata disposta un’allerta gialla.