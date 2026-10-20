Memoria, arte e spettacolo, Sanremo celebra l’VIII centenario di San Francesco

Sanremo. Un percorso celebrativo intenso e profondo per riflettere sull’eredità, sugli insegnamenti e sulla figura del Poverello di Assisi nell’ottocentesimo anniversario dalla sua morte (1226-2026). Si intitola “Francesco, parola di speranza per Sanremo” la nuova rassegna promossa dal Casinò di Sanremo in stretta collaborazione con il convento dei Frati Cappuccini della città matuziana e con il Banco Alimentare Ligure Odv.

Un ciclo di tre appuntamenti previsti tra il 26 ottobre e il 4 novembre che unirà la testimonianza sociale, la lectio magistralis sull’arte, e la grande tradizione del teatro musicale.

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione della rassegna, il presidente del Casinò Giuseppe Di Meco: «Si tratta di un’idea partita qualche tempo fa insieme a padre Roberto – facente parte dell’ordine dei Frati Francescani – dal nostro rapporto di stima e di buon vicinato. Questo rapporto di vicinanza ci ha portato a riflettere sull’importante anniversario dedicato a San Francesco, e abbiamo ritenuto opportuno celebrarlo. Abbiamo ragionato su quali eventi avessero potuto omaggiare meglio la figura del patrono d’Italia, e così abbiamo pensato a questa rassegna. Insieme al Comune e all’assessore al Turismo, riteniamo che queste iniziative siano doverose, perché fermarsi a riflettere sui valori della vita e della solidarietà è importante per tutti».

«Noi tutti immaginiamo Sanremo come un crocevia di grandi eventi dedicati allo spettacolo.», ha proseguito l’assessore Alessandro Sindoni, «In questo caso, invece, si parla di arte e spiritualità, e sono davvero contento che dalla nostra città, dal Casinò, eccellenza cittadina, possa partire un messaggio di solidarietà, e di vicinanza ai più deboli.»

In collegamento, a seguire, è intervenuto Federico Bertocchi, del Banco Alimentare Ligure: «Ringrazio per questa importante iniziativa, e porto i saluti del Banco Alimentare. In Liguria vengono assistite circa sessantamila persone dai nostri volontari, e durante l’incontro di lunedì 26, avremo la possibilità di raccontare i nostri 30 anni di attività. Siamo molto contenti di questa occasione di incontro, e speriamo di riuscire a far conoscere a più persone possibili questa importante iniziativa».

A chiudere la conferenza, l’intervento di padre Roberto: «120 anni fa questo luogo, la struttura del Casinò, era dei frati. Era un luogo di lavoro e di preghiera. Anni dopo, è sorto il Casinò, dove a oggi si svolgono attività ludiche, ma anche culturali. Io vengo da Alessandria, e prima di arrivare qui, tre anni fa, non mi aspettavo che la Casa da Gioco rappresentasse anche arte e cultura. In questo, io ci ritrovo la nostra tradizione, e grazie a questa iniziativa possiamo rivivere i valori francescani. Questa rassegna è nata dall’amicizia tra me e il presidente, una persona generosa e dall’animo buono. E questa amicizia si è allargata anche con il Comune. Le tre iniziative che compongono il programma ci stanno molto a cuore, e siamo molto felici di quello che abbiamo creato».

Il programma

Lunedì 26 ottobre alle 21 – Teatro del Casinò: si parte con l’incontro a ingresso libero promosso dal Banco Alimentare Ligure Odv dal titolo “30 anni insieme in Liguria.” L’evento celebra il trentennale della fondazione dell’organizzazione no-profit, istituita da Gabriella Andraghetti e attiva dal 1996 per contribuire ad attenuare i problemi di fame, emarginazione e povertà, promuovendo la lotta allo spreco alimentare a fini sociali. All’evento interverranno il presidente Domenico Frega e alcuni volontari.

Il Banco Alimentare Ligure si inserisce nella rete nazionale delle ventuno Organizzazioni Banco Alimentare (OBA) coordinate dalla Fondazione nazionale. Questa struttura gestisce le relazioni con i grandi donatori della filiera agroalimentare, la Grande Distribuzione e la ristorazione, e gestisce i panieri di aiuti provenienti dal Fondo europeo (FEAD) e dal Fondo Nazionale (FN) erogati tramite l’AGEA (di cui è soggetto accreditato dal 1987). Oltre al recupero quotidiano e alla sussidiarietà orizzontale, l’ente organizza ogni anno la celebre Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA).

Mercoledì 28 ottobre – Teatro dell’Opera: spazio al profondo legame tra arte e fede con il critico e storico dell’arte Roberto Filippetti. Alle 10 si svolgerà un incontro speciale dedicato alle scuole, mentre alle 16.30 una Lectio magistralis aperta alla cittadinanza (ingresso libero) dal titolo “Francesco Secondo Giotto” Documenti e immagini (tratta dal volume edito da Itaca).

Il saggio e la lectio ripercorrono la vita di San Francesco attraverso gli affreschi del giovane Giotto nella Basilica Superiore di Assisi (messi a confronto tra la situazione attuale con la ritrovata cromia originaria e i dipinti successivi della cappella Bardi in Santa Croce a Firenze). Come evidenziato anche dal noto giornalista Antonio Polito, Filippetti – studioso di iconologia e uomo di fede – mostra come la pittura tridimensionale e “spaziosa” di Giotto superi la bidimensionalità bizantina per agevolare l’immedesimazione, creando una “conoscenza affettiva” dove il fedele viene “colpito, ferito dalla Bellezza.”

Nato a Fano nel 1953, Filippetti risiede a Camponogara (Venezia). Ha insegnato Lettere e Iconologia presso l’Università Europea di Roma ed è autore di numerosi testi divulgativi (su Giotto, Caravaggio, Van Gogh, Leopardi, Manzoni) oltre che curatore di importanti mostre itineranti.

Giovedì 4 novembre alle 21 – Teatro del Casinò: inaugurazione d’eccezione per la stagione teatrale della Casa da Gioco con lo storico musical “Forza Venite Gente.” Scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, con la regia di Ariele Vincenti e le celebri musiche firmate da Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli e Giancarlo De Matteis.

Con le sue atmosfere da musical nordeuropeo unite alla profonda spiritualità cattolica, la pièce vede in scena venti artisti tra attori, cantanti e ballerini. Il musical affronta la figura del Patrono d’Italia e il rivoluzionario conflitto generazionale tra il Santo e il padre Pietro Bernardone – un commerciante materialista incapace di comprendere la vocazione trascendente del figlio. Lo spettacolo offre quindi un doppio piano di lettura: la veridicità storica da un lato e l’universale rapporto padre-figlio dall’altro.

Info e prevendita biglietti

I biglietti sono acquistabili direttamente presso la biglietteria del Casinò (Porta Teatro) oppure online sui siti www.casinosanremo.it e www.boxol.it/casinosanremo