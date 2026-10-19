Mattarella: «Province lasciate nel guado, vanno fatte uscire dal limbo»

Imperia. «Occorre mettere fine alla transizione incompiuta, occorre far uscire questa istituzione dal limbo. Questo tema non può più essere rimandato o accantonato». È il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto oggi alla cerimonia inaugurale della 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia.

Nel suo discorso, il capo dello Stato ha richiamato il percorso incompiuto di riforma delle Province, sottolineando come gli enti intermedi rappresentino ancora un riferimento importante per l’organizzazione dei servizi e per la tutela dei territori. «Le Province hanno vissuto nel decennio passato un travaglio», ha osservato Mattarella, ricordando come sia stato avviato «un percorso per un modello nuovo», successivamente interrotto. Una situazione che ha lasciato gli enti in una condizione di incertezza: «Il legislatore ha lasciato le Province nel guado».

Mattarella ha ripercorso le tappe della storia delle autonomie locali, dalle origini dello Stato unitario al rilancio del principio di autonomia con la Repubblica, fino al coordinamento del 1990 e alla riforma costituzionale del 2001. Un percorso che, ha evidenziato, ha rafforzato il principio di autonomia degli enti territoriali, considerato una garanzia di libertà, democrazia e pluralità. Il presidente ha inoltre ricordato il valore costituzionale delle Province e la storia dell’Unione delle Province d’Italia: «L’Upi fu soppressa dalla dittatura fascista e rinasce a Firenze nel 1946. È una istituzione prevista dalla Costituzione».

Nel suo intervento, il capo dello Stato ha insistito soprattutto sulla funzione concreta che le Province possono svolgere a servizio delle comunità. Il loro ruolo riguarda non soltanto i territori che circondano i capoluoghi, ma anche le aree interne e montane, spesso lontane dalle grandi infrastrutture di trasporto, e i Comuni di medie e piccole dimensioni, che necessitano di supporto e coordinamento per svolgere pienamente i propri compiti.

Una funzione che assume particolare rilievo anche di fronte alle trasformazioni demografiche del Paese: «Contrastare lo spopolamento, ridurre la migrazione forzata dei giovani, valorizzare borghi e territori che rischiano l’abbandono è una grande missione nazionale a cui le istituzioni, nel loro insieme, devono dedicarsi», ha affermato Mattarella, richiamando il dovere comune di operare al servizio dei cittadini.

Tra i temi affrontati anche la sicurezza delle comunità locali. Il presidente ha espresso piena solidarietà alle Forze dell’ordine, sottolineando che «ogni violenza è inaccettabile». Di fronte a episodi che sembrano manifestarsi in modo inatteso e coinvolgere «soggetti inediti», Mattarella ha invocato «un’analisi intelligente e approfondita» e «un’attenta vigilanza in grado di contrastare violenze», evidenziando la necessità di riflettere sul fenomeno sotto diversi profili.