Mattarella in visita nel Principato, il Presidente della Repubblica cita i Siti Storici Grimaldi

Principato di Monaco. Due citazioni in due interventi ufficiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della visita di Stato nel Principato di Monaco, ha richiamato in due occasioni il progetto dei Siti Storici Grimaldi, presieduta da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II.

Il primo riferimento è arrivato durante la Cena di Stato a Palazzo dei Principi, quando Mattarella, nel suo intervento, ha ricordato l’«encomiabile opera di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, anche in qualità di Presidente della Federazione dei Siti Storici Grimaldi».

Il Presidente della Repubblica è tornato sul tema anche questa mattina al Museo Oceanografico di Monaco, nel corso del suo discorso ufficiale, richiamando nuovamente la rete dei territori legati storicamente alla Famiglia Grimaldi. Una doppia citazione che ha suscitato particolare soddisfazione tra i rappresentanti dell’Associazione presenti nel Principato.

«Non ci aspettavamo che il progetto dei Siti Storici Grimaldi fosse stato portato all’attenzione del Presidente della Repubblica – commenta Fulvio Gazzola, presidente dell’Associazione italiana –. Sentirlo citare una prima volta durante la Cena di Stato è stata una piacevole sorpresa. Il fatto che Mattarella sia poi tornato sull’argomento questa mattina, nel suo intervento al Museo Oceanografico, dà ancora più valore al lavoro che stiamo portando avanti.»

Al termine della serata a Palazzo, Gazzola ha avuto anche l’opportunità di parlare personalmente con Mattarella, e dietro la richiesta da parte del Principe Alberto, di illustrargli il progetto e il ruolo che la rete dei Siti Storici Grimaldi può svolgere nella valorizzazione dei territori italiani.

«Ho spiegato al Presidente quanto questa iniziativa sia importante soprattutto per i piccoli Comuni – aggiunge Gazzola –. Per realtà che dispongono di mezzi limitati, poter contare sull’attenzione e sulla presenza del Principe Alberto II rappresenta un’opportunità straordinaria di visibilità e valorizzazione. È un modo concreto per trasformare un legame storico in un’occasione di promozione culturale e territoriale.»