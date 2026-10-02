Mattarella a Monaco, prima visita di Stato di un Presidente italiano nel Principato

Monaco. Una visita storica, anche per i rapporti tra l’Italia e il Principato di Monaco. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato oggi nel Principato per una visita di Stato, in programma oggi e domani, su invito del Principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un Capo dello Stato italiano a Monaco.

Mattarella è stato accolto al Palazzo dei Principi, residenza ufficiale della famiglia Grimaldi, dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Nel cortile d’onore si è svolta la cerimonia ufficiale di benvenuto, con gli onori militari, l’esecuzione degli inni nazionali e la presentazione delle delegazioni ufficiali.

Al termine della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha avuto un colloquio con il Principe Alberto II nel Salone di Famiglia. Al centro dell’agenda della visita ci sono i rapporti tra Italia e Monaco e i temi di interesse comune, in un legame particolarmente significativo anche per il territorio del Ponente ligure, che mantiene con il Principato stretti rapporti economici, culturali e sociali.

La giornata proseguirà all’Opéra di Monte Carlo, dove Mattarella, accompagnato dalla Signora Laura, assisterà insieme al Principe Alberto II e alla Principessa Charlène allo spettacolo lirico della mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Al termine dello spettacolo è previsto il pranzo ufficiale nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi, offerto dal Principe Alberto II in onore del Presidente della Repubblica italiana.

La visita di Stato proseguirà nella mattinata di domani. Mattarella incontrerà il personale dell’Ambasciata d’Italia e una rappresentanza della collettività italiana residente nel Principato. Successivamente il Presidente della Repubblica e il Principe Alberto II visiteranno il Museo Oceanografico di Monaco, una delle principali istituzioni internazionali dedicate alla ricerca e alla conoscenza dell’ambiente marino.

La presenza di Mattarella nel Principato assume dunque un valore particolare non soltanto sul piano diplomatico, ma anche per l’area transfrontaliera: Monaco e il Ponente ligure condividono infatti quotidianamente relazioni che spaziano dal lavoro all’economia, dal turismo alla cultura e alla mobilità.