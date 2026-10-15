Mattarella a Imperia per l’assemblea Upi, scatta il divieto di sorvolo sulla città

Imperia. Divieto di sorvolo sulla città in occasione della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso a Imperia per l’apertura dell’Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia.

La misura rientra nel dispositivo di sicurezza predisposto per l’evento. Su richiesta del prefetto di Imperia, l’Enac ha infatti istituito un’interdizione dello spazio aereo sopra il capoluogo, decisa nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il divieto sarà in vigore lunedì 19 ottobre 2026, dalle 13 alle 24, e riguarderà sia il volo a vista sia quello strumentale. L’interdizione comprenderà anche droni, parapendii, ultraleggeri, palloni, paracadute e voli effettuati per finalità pubblicitarie. Saranno esclusi esclusivamente gli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza.

La Prefettura potrà valutare eventuali deroghe per le riprese accreditate dagli organizzatori dell’assemblea o per altri servizi direttamente collegati all’evento. Le richieste dovranno però essere presentate entro le 13 di sabato 17 ottobre, seguendo le modalità indicate nell’apposito comunicato pubblicato sul sito della Prefettura.

Il provvedimento conferma il rafforzamento delle misure di sicurezza previsto per l’arrivo a Imperia del Capo dello Stato, chiamato a prendere parte all’apertura dell’Assemblea nazionale Upi.