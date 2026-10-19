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39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi)
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Claudio Scajola
Sergio Mattarella

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Mattarella a Imperia, il saluto della folla in via Cascione

19 ottobre 2026 | 16:59
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di Spagnolo, Orengo

Spagnolo, Orengo

Al suo fianco il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola

Imperia. Un lungo applauso e tanti cittadini accorsi per salutarlo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Imperia, dove è in programma la 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), accolto da una folla di persone che si è radunata lungo via Cascione per assistere al suo passaggio.

Il Capo dello Stato ha percorso a piedi un breve tratto della via, attraversando due ali di cittadini che lo hanno salutato con entusiasmo, cercando di avvicinarsi per rivolgergli un saluto e immortalare il momento. Un’accoglienza calorosa per il presidente, la cui visita rappresenta uno dei momenti più significativi della giornata istituzionale che vede Imperia al centro del confronto nazionale sul futuro delle Province.

Al suo fianco il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, che lo ha accompagnato lungo il percorso. A garantire la sicurezza del presidente un imponente dispositivo, con i corazzieri in alta uniforme a scortarlo durante la passeggiata e lungo l’ingresso al teatro Cavour.

Salite le scale del teatro, Mattarella si è soffermato a parlare con i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, dedicando loro alcuni momenti prima di fare ingresso nella sede dell’assemblea. Un incontro particolarmente significativo, nel segno dell’attenzione alle giovani generazioni, che ha preceduto l’avvio degli appuntamenti istituzionali.

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