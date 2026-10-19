Mattarella a Imperia, il presidente torna nel Ponente ligure: tutte le visite dei capi dello Stato

Quella odierna sarà infatti la quarta visita ufficiale documentata di un presidente della Repubblica in carica alla città di Imperia, dopo quelle di Sandro Pertini nel 1980, Oscar Luigi Scalfaro nel 1998 e Carlo Azeglio Ciampi nel 2004. Allargando lo sguardo all’intero territorio provinciale, la storia dei rapporti con il Quirinale risale ancora più indietro, fino al settembre del 1948, quando Luigi Einaudi raggiunse Sanremo per partecipare a un congresso nazionale dei giornalisti. Senza dimenticare la presenza dello stesso Mattarella al Festival di Sanremo del 2023.

Il capo dello Stato è atteso alle 17 al Teatro Cavour di via Felice Cascione, per l’apertura dell’assemblea organizzata dall’Upi in collaborazione con la Provincia e il Comune di Imperia. L’appuntamento, che per la prima volta si svolge in Liguria, riunisce circa 400 rappresentanti degli 88 enti provinciali italiani, tra presidenti, amministratori e delegazioni istituzionali. La cerimonia si aprirà con l’esecuzione dell’Inno nazionale sulle note dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. A presiedere e introdurre i lavori sarà Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, seguita dall’intervento del sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola, vicepresidente dell’Upi. Sono quindi previsti il saluto del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la proiezione di un video dedicato agli ottant’anni di storia delle Province nella Repubblica e la relazione del presidente nazionale dell’Upi Enzo Lattuca. La conclusione della cerimonia è programmata per le 18.

Già dalle 14, nella sede dell’amministrazione provinciale, è prevista l’accoglienza dei presidenti delle Province. Il confronto proseguirà domani, martedì 20 ottobre, con gli interventi dei ministri Roberto Calderoli e Paolo Zangrillo, del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e con un videomessaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro delle discussioni il futuro degli enti provinciali, le prospettive di riforma, le risorse finanziarie, il dopo Pnrr e il ruolo delle Province nella programmazione territoriale. Per Imperia l’arrivo di Mattarella assume anche il significato di un appuntamento atteso da oltre due anni. Il presidente avrebbe infatti dovuto visitare il capoluogo già il 12 settembre 2024, in occasione dell’inaugurazione del Teatro Cavour dopo i lavori di restauro.

In quel frangente era stato predisposto un programma che comprendeva due città della provincia. Prima di raggiungere Imperia nel pomeriggio, Mattarella avrebbe dovuto fare tappa a Sanremo, a Villa Ormond, sede dell’Istituto internazionale di diritto umanitario, per partecipare alla 47ª Tavola rotonda dedicata alle problematiche attuali del diritto internazionale. La visita venne però annullata pochi giorni prima. Alla base della rinuncia vi furono gravi impedimenti personali del presidente, che lo costrinsero a rimanere a Roma. Fu lo stesso Istituto internazionale di diritto umanitario a comunicare l’impossibilità di Mattarella di partecipare ai lavori, aperti comunque da un messaggio del capo dello Stato letto dal consigliere Gianfranco Astori. Saltò così anche la partecipazione alla cerimonia imperiese. A distanza di poco più di due anni, Mattarella è dunque atteso proprio in quel Teatro Cavour che avrebbe dovuto visitare nel settembre 2024.

La cronistoria. La prima visita presidenziale nel territorio imperiese documentata dagli archivi del Quirinale risale al 26 settembre 1948, quando Luigi Einaudi, eletto presidente della Repubblica appena quattro mesi prima, raggiunse Sanremo per partecipare al secondo Congresso nazionale della stampa italiana. L’appuntamento, organizzato al Teatro dell’Opera del Casinò municipale, rappresentava uno dei principali momenti di confronto del giornalismo italiano nell’immediato dopoguerra. Alla seduta straordinaria presenziata dal capo dello Stato parteciparono i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, delle associazioni regionali e delle istituzioni.

Einaudi arrivò in città in automobile da Dogliani, accompagnato dalla moglie Ida. Ad accoglierlo furono il prefetto di Imperia e il sindaco di Sanremo Paolo Manuel Gismondi. La cerimonia alla quale prese parte si svolse nel padiglione della Villa comunale Ormond, dove il presidente incontrò le autorità e i giornalisti. Dopo gli incontri istituzionali, il presidente attraversò Sanremo a bordo di un’automobile scoperta, percorrendo alcune delle principali strade cittadine, tra cui via Matteotti, via Roma e corso Imperatrice, salutato dalla popolazione. Una visita che rimane tra le pagine significative della storia cittadina e del giornalismo italiano.

Bisogna attendere il 15 e 16 novembre 1980 per ritrovare una visita ufficiale di un capo dello Stato nel capoluogo. A raggiungere Imperia fu Sandro Pertini, protagonista di due giornate fortemente legate alla memoria della Resistenza e della lotta di Liberazione. Il presidente arrivò nel pomeriggio del 15 novembre e, dopo una prima sosta in Prefettura, avviò una serie di incontri con la cittadinanza. Al Circolo Parasio visitò una mostra di cimeli partigiani, quindi raggiunse il vicino Circolo musicale Ottorino Respighi per incontrare delegazioni di studenti. Successivamente si recò all’Istituto storico della Resistenza e alla Società operaia di mutuo soccorso, prima di concludere la giornata con un pranzo insieme a una rappresentanza di partigiani. Il momento centrale della visita si svolse la mattina successiva, domenica 16 novembre, quando Pertini, dopo aver incontrato le autorità provinciali e deposto una corona al monumento ai Caduti in piazza della Vittoria, raggiunse piazza Dante attraversando a piedi le vie del centro di Oneglia.

Qui si tenne la solenne cerimonia durante la quale il presidente consegnò la Medaglia d’oro al valor militare al gonfalone della Provincia di Imperia, riconoscimento attribuito per il contributo delle popolazioni del territorio alla lotta partigiana. Alla presenza delle autorità civili e militari intervennero il sindaco di Imperia Renato Pilade, il presidente della Provincia Giovan Battista Novaro e il presidente dell’Istituto storico della Resistenza Ottavio Siri. La visita non si limitò al capoluogo. Pertini raggiunse anche Diano Castello, dove si recò alla caserma Camandone per incontrare i militari e pranzare con una rappresentanza di partigiani. Prima di lasciare l’Imperiese, fece inoltre visita agli anziani ospiti della casa di riposo di via Agnesi, a Imperia. Due giornate che testimoniarono il particolare legame tra il presidente, egli stesso protagonista della Resistenza e originario della vicina Stella, in provincia di Savona, e il territorio imperiese.

Diciotto anni dopo Pertini, il 13 febbraio 1998, fu la volta di Oscar Luigi Scalfaro, arrivato a Imperia dopo essere atterrato all’aeroporto di Albenga. Il programma ufficiale prevedeva innanzitutto un incontro con le autorità locali nella sala del consiglio provinciale. Ad accoglierlo erano il sindaco Davide Berio, il presidente della Provincia Gabriele Boscetto e il presidente della Regione Liguria Giancarlo Mori, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai sindaci del territorio. Scalfaro pronunciò un discorso davanti agli amministratori, per poi raggiungere il municipio, dove partecipò a una cerimonia commemorativa dedicata a Maria Pellegrina Amoretti, originaria di Oneglia e ricordata come la prima donna italiana a conseguire la laurea in giurisprudenza. All’iniziativa intervennero, tra gli altri, la ministra per le Pari opportunità Anna Finocchiaro, la docente universitaria Giovanna Visintini e il presidente emerito della Corte costituzionale Francesco Paolo Casavola.

È però la visita di Carlo Azeglio Ciampi del 18 e 19 marzo 2004 a presentare le maggiori analogie con l’appuntamento odierno. Anche allora uno dei momenti centrali del programma presidenziale fu ospitato dal Teatro Cavour, lo stesso edificio storico nel quale oggi è atteso Mattarella. Ciampi arrivò a Imperia la sera del 18 marzo, accompagnato dalla moglie Franca, e pernottò in Prefettura. Il mattino seguente incontrò le autorità, tra le quali il sindaco Luigi Sappa, il presidente della Provincia Gianni Giuliano, il governatore ligure Sandro Biasotti e Claudio Scajola, allora ministro per l’Attuazione del programma di governo. Alle 10.30 prese parte alla cerimonia al Teatro Cavour, durante la quale consegnò le onorificenze di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica agli scrittori Nico Orengo e Giuseppe Conte. Particolarmente interessante, anche alla luce dell’attualità, fu il discorso pronunciato dal capo dello Stato. Ciampi dedicò ampio spazio alle prospettive di sviluppo del Ponente ligure, soffermandosi sulle infrastrutture, sul sistema produttivo e sulle difficoltà dei collegamenti ferroviari. Parlando della linea del Ponente, il presidente affermò: «So che l’incredibile strozzatura della linea ferroviaria del Ponente ligure sta per avviarsi verso una soluzione. Non c’è tempo da perdere». Parole che, a oltre ventidue anni di distanza, conservano una poco lusinghiera attualità. Ciampi si soffermò anche sull’importanza dell’olivicoltura, della floricoltura e del turismo, richiamando la necessità di valorizzare le produzioni locali e il patrimonio culturale e paesaggistico della provincia. Rivolse inoltre un appello ai giovani di Imperia, Sanremo, Ventimiglia e Bordighera, invitandoli a non abbandonare l’entroterra e i piccoli centri montani, considerati una risorsa fondamentale per il futuro del territorio. Nel pomeriggio, il presidente raggiunse Calata Cuneo, dove visitò una mostra di prodotti tipici liguri, e successivamente il Museo dell’Olivo della famiglia Carli, prima di concludere il soggiorno e ripartire dall’aeroporto di Albenga.

La visita odierna non rappresenta invece la prima presenza di Sergio Mattarella nella provincia di Imperia durante il suo mandato. Il 7 febbraio 2023, il presidente partecipò infatti alla serata inaugurale del 73° Festival della canzone italiana, diventando il primo capo dello Stato in carica ad assistere alla manifestazione. Mattarella prese posto in un palco del Teatro Ariston insieme alla figlia Laura, accolto da una lunga ovazione del pubblico. L’occasione era il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, celebrato durante la serata anche attraverso un intervento di Roberto Benigni.