Mattarella a Imperia, Bracco denuncia l’esclusione delle opposizioni: «Un fatto di gravità assoluta»

Imperia. I capigruppo di maggioranza invitati alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Imperia, quelli di opposizione esclusi. A denunciare la disparità di trattamento è il consigliere comunale Ivan Bracco, che ha contattato direttamente il cerimoniale del Quirinale per segnalare quanto accaduto e annuncia l’invio di una nota al capo dello Stato, con la richiesta di un incontro.

La polemica riguarda la partecipazione dei rappresentanti del consiglio comunale agli appuntamenti istituzionali organizzati in occasione dell’assemblea nazionale delle Province, ospitata al Teatro Cavour alla presenza di Mattarella. Secondo quanto riferito da Bracco, gli inviti sarebbero stati riservati agli esponenti della maggioranza, senza coinvolgere le minoranze.

«Abbiamo saputo che erano stati invitati i capigruppo di maggioranza del consiglio comunale, mentre quelli di opposizione, così come gli altri consiglieri di minoranza, non avevano ricevuto alcun invito – dichiara Bracco –. A quel punto, circa mezz’ora prima dell’inizio dell’incontro, ho chiamato la segreteria del cerimoniale del Quirinale per informarli della situazione e comunicare che a breve invieremo una nota al presidente della Repubblica chiedendo un incontro».

La contestazione riguarda il mancato coinvolgimento delle minoranze, indipendentemente dall’appartenenza politica. Una scelta che, secondo l’esponente dell’opposizione, contrasta con i principi di rappresentanza democratica. «È un fatto gravissimo che le opposizioni, sia di centrodestra sia di centrosinistra, non siano state coinvolte, mentre era presente tutta la maggioranza. Riteniamo che questo vada contro i principi costituzionali e metta anche in difficoltà il presidente della Repubblica, costretto a trovarsi al centro di polemiche che considero giuste, perché viviamo in uno Stato democratico».

Bracco punta quindi il dito contro la gestione locale degli inviti, distinguendo la propria critica dalla figura del capo dello Stato. «Non avere invitato le opposizioni è un fatto di una gravità assoluta e dimostra ancora una volta che chi rappresenta le istituzioni a livello locale non sa cosa significhi il rispetto delle istituzioni», conclude il consigliere.