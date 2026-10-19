Massimo livello di allerta per temporali, dove chiudono le scuole in provincia
Con il livello arancione spetta alla discrezionalità di ciascun sindaco firmare l’ordinanza per l’eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei rispettivi Comuni
Sanremo. Maltempo in arrivo sul territorio provinciale. La Protezione Civile e Arpal hanno emanato il bollettino ufficiale: la giornata di domani vedrà un’allerta gialla dalla mezzanotte fino alle 7:00 del mattino, per poi passare ad allerta arancione dalle 7:00 fino alla mezzanotte.
Con il livello arancione spetta alla discrezionalità di ciascun sindaco firmare l’ordinanza per l’eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei rispettivi Comuni.
Di seguito le decisioni dei primi cittadini in provincia di Imperia. Scuole chiuse a: SANREMO, Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Ventimiglia, Soldano, Perinaldo, San Biagio della Cima, Pigna, Bordighera (anche passeggiata mare), Vallecrosia al Mare, Santo Stefano al Mare, San Bartolomeo al Mare.
(Articolo in aggiornamento )