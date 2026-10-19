Martedì di maltempo, in provincia di Imperia scatta l’allerta arancione per temporali
Prima gialla dalla dalla mezzanotte fino alle sette di mattina
Sanremo. Arpal ha emesso un’allerta meteo per temporali valida per la giornata di domani, martedì 20 ottobre. Per la Zona A (Ponente ligure, inclusa la provincia di Imperia), è prevista allerta gialla dalle ore 00:00 alle 07:00, che diventerà allerta arancione dalle 07:00 fino alla mezzanotte.
L’allerta arancione – il grado massimo previsto per i temporali – interesserà anche le Zone B e D. Nelle Zone C ed E sarà invece in vigore l’allerta gialla. Al termine dei periodi di allerta, su tutte le zone permarrà una bassa probabilità di temporali forti.
Quadro meteo e stazionarietà dei fenomeni
Dopo la tregua del pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, una vasta depressione tra Francia e Inghilterra determinerà un nuovo e strutturato peggioramento. Sono attesi temporali stazionari e persistenti accompagnati da piogge diffuse con cumulate elevate ed intensità almeno moderata.
La stazionarietà dei temporali sarà causata dal forte contrasto tra i venti di Scirocco e Tramontana, che potrebbe far piovere per oltre 15 ore consecutive in alcune aree della regione. I venti da Sud-Est soffieranno fino a intensità di burrasca sul centro-Levante, con mare agitato e possibili mareggiate lungo tutte le coste a partire dal pomeriggio.
Monitoraggio in tempo reale
La Sala Operativa Regionale rimarrà aperta per l’intera durata dell’evento. È possibile seguire il monitoraggio in tempo reale sul sito Allerta Liguria, su OMIRL e tramite l’app METEO3R.