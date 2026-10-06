Mario Curletto e Romano Lupi presentano “L’URSS di Italo Calvino”

Sanremo. Un appuntamento dedicato alla grande letteratura e al giornalismo d’autore arricchisce la stagione autunnale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Giovedì 8 ottobre, alle ore 16.30, nel Teatro dell’Opera della casa da gioco, Mario Alessandro Curletto e Romano Lupi presenteranno il loro volume “L’URSS di Italo Calvino” (Sandro Teti Editore). L’incontro si inserisce all’interno del ciclo Casinò Culturae Festival e vedrà anche la partecipazione speciale del professor Luciano Canfora attraverso un contributo video.Il viaggio e il reportage di Calvino

Negli anni Cinquanta, l’Unione Sovietica rappresentava una meta d’interesse per intellettuali da tutto il mondo, attratti dalle dinamiche della ricostruzione post-bellica. Tra i primi ad addentrarvisi fu proprio Italo Calvino, che nell’autunno del 1951 compì un’esplorazione guidata del Paese. Da quell’esperienza nacquero 21 articoli pubblicati sulle pagine de l’Unità tra febbraio e marzo del 1952, poi raccolti nel Taccuino di viaggio nell’Unione Sovietica. Il reportage valse a Calvino il Premio Saint-Vincent per il giornalismo nel 1952. Il saggio di Curletto e Lupi ricostruisce nei dettagli quell’esperienza, analizzandola sia sul piano politico sia su quello letterario.Gli autori