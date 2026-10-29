Manifestazione di venerdì a Imperia, prefettura conferma presidi sicurezza pubblica
Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Antonio Giaccari, ha disposto il mantenimento delle misure già adottate sabato scorso
Imperia. Presidi di sicurezza confermati in vista della manifestazione studentesca in programma domani, venerdì 30 ottobre, nel centro cittadino. La decisione è stata assunta dalla Prefettura di Imperia in accordo con il questore. Per l’evento si riunirà nuovamente anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Imperia, Antonio Giaccari.
Le misure predisposte resteranno le stesse già attuate sabato scorso, quando erano circolate voci sulla possibile organizzazione di manifestazioni a Sanremo e Imperia. Anche per l’iniziativa annunciata dal collettivo giovanile Spiraglio Imperiese, in occasione dello sciopero generale nazionale, sarà impiegato personale delle diverse forze di polizia, con particolare attenzione ai punti ritenuti più sensibili.
Al momento, secondo quanto emerso, non risultano presenze di persone provenienti da fuori provincia intenzionate ad alimentare le proteste e a trasformarle in occasioni di tensione o violenza, come accaduto in altre grandi città nei giorni scorsi. L’obiettivo resta quello di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti e della cittadinanza.
Sul fronte della mobilitazione, il collettivo Spiraglio Imperiese ha annunciato la propria adesione allo sciopero generale, portando in piazza le rivendicazioni contro il carovita, l’aumento dei costi scolastici e il riarmo.
Il ritrovo è fissato alle 9 davanti alla succursale del liceo artistico, in via Berio 15. Da qui gli studenti si muoveranno verso piazza Calvi, dove alle 9.30 è previsto l’inizio della manifestazione.
La protesta si inserisce nel quadro delle iniziative nazionali legate allo sciopero generale e punta a dare voce al disagio delle giovani generazioni di fronte all’aumento del costo della vita e delle spese per l’istruzione, oltre che a esprimere contrarietà alle politiche di riarmo.