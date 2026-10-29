Manifestazione di venerdì a Imperia, prefettura conferma presidi sicurezza pubblica

Imperia. Presidi di sicurezza confermati in vista della manifestazione studentesca in programma domani, venerdì 30 ottobre, nel centro cittadino. La decisione è stata assunta dalla Prefettura di Imperia in accordo con il questore. Per l’evento si riunirà nuovamente anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica , presieduto dal prefetto di Imperia, Antonio Giaccari .

Le misure predisposte resteranno le stesse già attuate sabato scorso, quando erano circolate voci sulla possibile organizzazione di manifestazioni a Sanremo e Imperia. Anche per l’iniziativa annunciata dal collettivo giovanile Spiraglio Imperiese, in occasione dello sciopero generale nazionale, sarà impiegato personale delle diverse forze di polizia, con particolare attenzione ai punti ritenuti più sensibili.