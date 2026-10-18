Maltempo in Liguria, Arpal conferma l’allerta: in provincia di Imperia temporali fino a lunedì alle 14

Il momento più critico atteso tra il pomeriggio e la notte. Possibile peggioramento sul Ponente, mentre sul centro della regione resta il livello arancione

Imperia. La provincia di Imperia resta in allerta gialla per temporali fino alle 14 di lunedì 19 ottobre. Arpal ha confermato il livello di criticità sul Ponente ligure, mentre sulle zone centrali della regione permane quello arancione fino alla mezzanotte di domenica 18. La fase più delicata è prevista tra metà pomeriggio e la prima parte della notte, quando un rinforzo dei venti da sud-est potrebbe favorire lo sviluppo di fenomeni intensi anche lungo la costa occidentale.

Per l’Imperiese, compreso nella zona A, non è dunque previsto un innalzamento dell’allerta, ma resta la possibilità di rovesci improvvisi e localmente violenti. Le precipitazioni potrebbero concentrarsi in aree circoscritte, scaricando quantità significative d’acqua in poco tempo, con possibili conseguenze per rii, piccoli corsi d’acqua e reti di smaltimento.

Lo scenario rimane incerto. I meteorologi sottolineano che le piogge non saranno necessariamente diffuse: tra una cella temporalesca e l’altra potranno verificarsi schiarite e persino intervalli soleggiati, senza che questo significhi un miglioramento definitivo delle condizioni.

Nella notte una struttura organizzata si è sviluppata al largo delle Cinque Terre, sfiorando la costa. A Monterosso al Mare, intorno alle 3.30, sono stati registrati 48,2 millimetri di pioggia in un’ora. All’origine del fenomeno l’incontro tra correnti settentrionali e venti di scirocco, risultati però più deboli rispetto alle previsioni. Una circostanza che ha mantenuto le precipitazioni più intense sulla parte orientale del Mar Ligure.

Proprio l’eventuale rafforzamento del flusso sudorientale potrebbe modificare la situazione nelle prossime ore, interessando anche il centro-ponente. Per questo Arpal invita a seguire gli aggiornamenti, considerando la difficoltà di individuare con precisione dove potranno formarsi i nuclei più violenti.

Nel resto della Liguria, l’allerta arancione riguarda fino alla mezzanotte le zone B, D ed E. Sui settori B e D scatterà successivamente il livello giallo, valido fino alle 14 di lunedì 19 ottobre. Sul Levante, zona C, la criticità terminerà invece allo scoccare della mezzanotte, così come sui versanti padani orientali, dove resterà comunque una bassa probabilità di temporali forti.

Per la provincia di Imperia, quindi, l’attenzione rimane concentrata sulle prossime ore e sulla mattinata di lunedì. Una tregua è prevista dal pomeriggio fino alla prima parte di martedì 20 ottobre, ma sarà soltanto temporanea.

Un nuovo peggioramento è atteso nella giornata di martedì, con precipitazioni più estese e organizzate, accompagnate anche dal vento. Da mercoledì 21 ottobre è prevista una mareggiata, che potrebbe interessare il litorale ligure.