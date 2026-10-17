Maltempo in Liguria, allerta gialla per temporali in provincia di Imperia

Arpal segnala il rischio di forti precipitazioni e possibili allagamenti. Criticità arancione sul centro della regione e sui versanti padani

Imperia. Allerta gialla per temporali in provincia di Imperia dalle 6 di domenica 18 ottobre fino alla mezzanotte. Arpal ha emesso un avviso di criticità idrologica per l’arrivo di una perturbazione che interesserà la Liguria, con fenomeni anche forti, organizzati e persistenti. Il livello salirà ad arancione dalle 8 sul centro della regione e sui versanti padani, nelle zone B, D ed E.

Per il Ponente ligure, compreso nella zona A, è previsto un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Già nel pomeriggio di sabato 17 ottobre saranno possibili rovesci locali, generalmente moderati, più probabili sul Centro-Levante. Lo scenario si complicherà nella mattinata di domenica, quando l’incontro tra correnti di scirocco nei bassi strati, libeccio in quota e venti settentrionali favorirà lo sviluppo di temporali intensi. Le precipitazioni interesseranno inizialmente il Levante, con accumuli potenzialmente significativi, per poi spostarsi verso la parte centrale della Liguria nel corso del pomeriggio.

La maggiore criticità sarà rappresentata dalla quantità d’acqua che potrebbe concentrarsi in poche ore su porzioni ristrette di territorio. Tra i possibili effetti al suolo figurano allagamenti delle strade, innalzamenti repentini dei torrenti e, nei casi più gravi, esondazioni. Secondo le previsioni di Arpal, i fenomeni più intensi e stazionari potrebbero svilupparsi soprattutto sul centro della regione, in mare e sugli immediati versanti padani. Per queste aree è stata quindi disposta l’allerta arancione, massimo grado previsto per i temporali.