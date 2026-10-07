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Malore durante un bagno a Diano Marina, muore Fausta Novaro

7 ottobre 2026 | 15:28
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di Stefania Orengo

Stefania Orengo

Malore durante un bagno a Diano Marina, muore Fausta Novaro

Aveva 78 anni ed era la storica proprietaria del ristorante Candidollo

Diano Marina. Un malore durante un bagno è costato la vita a Fausta Novaro, 78 anni, residente a Diano Borello e conosciuta per aver gestito per anni il ristorante Candidollo.

La donna si trovava in acqua poco dopo mezzogiorno del 6 ottobre quando si è sentita male. Sono scattati i soccorsi, ma i tentativi di rianimarla non hanno avuto esito. Sono intervenuti la Croce Rossa di Diano Marina e l’automedica Alfa 1. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti.