Maison Daphné, successo a Genova per la sfilata «Modafiori» a Palazzo della Meridiana

La casa di moda sanremese ha presentato la collezione Estate 2027 nell’ambito di «A Regola d’Arte» e prepara i prossimi appuntamenti invernali

Sanremo. La Maison Daphné guarda ai prossimi appuntamenti invernali dopo il successo ottenuto a Genova con la sfilata «Modafiori», ospitata a Palazzo della Meridiana per la presentazione della nuova collezione Estate 2027. L’evento ha raccolto un positivo riscontro di pubblico e critica, confermando il legame della storica casa di moda sanremese con l’arte, i fiori e la manifattura ligure.

Inserita nel programma di «A Regola d’Arte», manifestazione organizzata da CNA Genova e parte del circuito cittadino del Fuori Salone 2026, la sfilata ha portato in passerella i colori della Riviera, la maestria sartoriale e la tradizione botanica, reinterpretati attraverso le nuove tendenze dell’alta moda. Ad accompagnare la presentazione, la performance «La Moda nel Respiro», curata da Morena Mazzari.

La Maison è stata protagonista anche di un approfondimento dedicato alla storia e all’identità della moda italiana, con la presentazione del volume «Lo stile italiano. Da Rosa Genoni a Daphné», a cura di Barbara Borsotto, e un’esposizione di capi d’autore allestita nella Sala del Colonnato.