Mager ai Premi San Romolo: «Porto Vecchio, accordo con gli operatori»

Sanremo. Un discorso a braccio, tra bilancio amministrativo, rivendicazioni, autocritica e due passaggi di peso sulle grandi opere. Dal palco del Teatro dell’Opera del Casinò, durante la cerimonia dei Premi San Romolo, il sindaco Alessandro Mager ha scelto di non limitarsi al saluto istituzionale. Davanti alle autorità civili e militari, alla Famija Sanremasca e alla platea riunita per la festa patronale, il primo cittadino ha toccato i nodi principali dell’anno trascorso e ha indicato alcune traiettorie del mandato che si concluderà tra poco più di due anni e mezzo.

Il primo passaggio forte è arrivato sul Porto Vecchio. Mager ha parlato di un progetto ormai «in rampa di lancio», dopo anni di discussioni e battaglie nei tribunali amministrativi. La novità, nelle sue parole, riguarda il consenso degli operatori portuali sulle ultime modifiche al piano di riqualificazione: «Se le cose andranno come pare, finalmente avremo raggiunto un accordo con tutti i fruitori del porto», ha detto, ricordando di avere sempre legato il decollo del progetto proprio alla condivisione con chi il porto lo vive e lo utilizza. Date credibilità per la posa della prima pietra non c’è ne sono ancora. L’unica cosa all’apparenza certa è l’imminente convocazione della conferenza dei servizi deliberante, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Nei primi mesi del 2027 si potrà ipotizzare seriamente la cantierizzazione della riqualificazione straordinaria più attesa.

Dentro il dossier resta anche il tema del tunnel sotto Pian di Nave, che Mager preferisce definire «sottopasso», trattandosi di un collegamento di circa 200 metri. È uno dei punti più discussi del project financing, insieme alla riorganizzazione degli spazi, alla tutela degli operatori, ai parcheggi e alla nuova accessibilità del fronte mare.

Il secondo annuncio riguarda piazza Colombo. Il sindaco ha confermato la volontà di arrivare entro la fine del mandato almeno alla scelta progettuale per la sua radicale trasformazione. «Piazza Colombo, così com’è, non può rimanere. È un residuato dalla Seconda guerra mondiale», ha detto Mager, spiegando che il Comune ha già nella propria disponibilità il rilievo completo dell’area, sia sopra strada sia sotto strada. Da quella mappatura emergerebbero «decine di migliaia di metri di superficie disponibile».

Il percorso, nelle intenzioni dell’amministrazione, passerà da procedure delicate e dal coinvolgimento di studi professionali di primo piano chiamati a fornire una panoramica sulle possibili soluzioni. Il sindaco ha chiarito che una scelta di questo tipo non potrà essere il frutto di poche persone, ma dovrà passare da un confronto ampio, anzitutto in consiglio comunale. L’obiettivo indicato è arrivare entro la fine del 2027 a una linea chiara su quella che potrà essere la piazza Colombo del futuro. La trasformazione si rende possibile anche dal nodo dell’autostazione Riviera Trasporti. La concessione per l’utilizzo di piazza Colombo come capolinea è scaduta a fine 2024.

Nel bilancio dell’anno Mager ha poi messo in evidenza l’edilizia scolastica. Ha ricordato l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia al Borgo, definita «una struttura modernissima e davvero molto bella», gli oltre un milione di euro investiti per riqualificare gli istituti e il prossimo arrivo del nido di via Duca degli Abruzzi. Un capitolo che il sindaco ha collegato all’attività dell’assessore Massimo Donzella e dei consiglieri che hanno seguito il tema scuola, a partire da Alessandro Marenco.

Altro asse rivendicato è quello delle politiche sociali, delega del vicesindaco Fulvio Fellegara. Mager ha citato in particolare il nuovo centro di via Roma, Spazio 099, pensato per accogliere famiglie, bambini e, a Verezzo, il nuovo centro per persone fragili con difficoltà abitative o di prima assistenza. Dentro questo quadro rientra anche il rilancio di Casa Serena, la Rsa comunale su cui l’amministrazione ha continuato a investire come presidio pubblico essenziale per gli anziani e per le famiglie sanremesi.

Sul fronte culturale il sindaco ha sottolineato il lavoro dell’assessore Enza Dedali e lo stato di salute dell’Orchestra Sinfonica, protagonista di una stagione positiva dopo anni complessi. Mager ha annunciato che la Sinfonica suonerà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’assemblea nazionale dell’Unione delle Province Italiane in programma a Imperia.

Un passaggio è stato dedicato anche alla sicurezza. Il sindaco ha definito tranquilla la stagione appena trascorsa sotto il profilo dell’ordine pubblico, ringraziando le forze dell’ordine, ma ha annunciato l’intenzione di potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, tema seguito direttamente insieme al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

Tra i progetti futuri, oltre a Porto Vecchio e piazza Colombo, Mager ha citato la riqualificazione di corso Garibaldi, varata di recente dalla giunta comunale, con uno stanziamento previsto di oltre 2 milioni. L’obiettivo è arrivare a una proposta capace di tenere insieme esigenze del traffico e delle attività commerciali, circa 55 secondo il sindaco, da coinvolgere quando il progetto sarà più definito.

Non sono mancati i passaggi critici. Il primo riguarda la qualità della balneazione, uno dei temi più pesanti dell’estate. Mager ha ricordato di avere dovuto firmare numerose ordinanze di divieto di balneazione, definendo la situazione «sgradevole» per l’immagine di una città turistica. Secondo il sindaco, il problema principale sarebbe legato ai numerosi rii che attraversano il territorio e alla presenza di scarichi abusivi, con la necessità di chiedere a Rivieracqua interventi più incisivi. «Non voglio pensare a una stagione 2027 uguale a quella che abbiamo passato», ha detto.