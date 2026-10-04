L’istituto Taggia-Valle Argentina guarda all’Europa, docenti e dirigente scolastica in Germania per il progetto Erasmus+

Taggia. Cinque docenti e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Taggia – Valle Argentina hanno vissuto una settimana di job shadowing nella Montessori Schule di Ingolstadt. Un’esperienza concreta di confronto con la scuola tedesca, nata da una collaborazione già avviata lo scorso anno con uno scambio tra studenti. Taggia guarda all’Europa e lo fa attraverso la propria scuola.

Dal 28 settembre al 2 ottobre, una delegazione dell’Istituto Comprensivo Taggia – Valle Argentina è stata a Ingolstadt, in

Germania, per un’esperienza di job shadowing presso la Montessori Schule, nell’ambito del programma Erasmus+. A partecipare sono state la dirigente scolastica, dottoressa Tiziana Montemarani, e cinque docenti, rappresentative dei tre ordini di scuola: Stefania Borgotallo per l’infanzia, Caterina Ratto e Patrizia Lanteri per la primaria, Maria Teresa Massa e Martina Bucci per la secondaria di primo grado. A seguire il percorso di internazionalizzazione dell’Istituto è la referente professoressa Elisa Pizzolla.

Non si è trattato di una semplice visita a una scuola straniera. Per cinque giorni le docenti hanno seguito da vicino la vita della Montessori Schule, entrando nelle classi, osservando le lezioni, confrontandosi con gli insegnanti e partecipando direttamente alle attività con gli studenti. Le lezioni si sono svolte anche con la partecipazione delle docenti italiane, che hanno comunicato e lavorato in lingua inglese, dando vita a momenti di confronto e a vere e proprie lezioni a più voci. Un’esperienza particolarmente significativa perché la scuola di Ingolstadt non è una realtà sconosciuta all’Istituto di Taggia. Il rapporto era già iniziato lo scorso anno scolastico, quando erano stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo a partecipare a uno scambio con la scuola tedesca. La mobilità dei docenti rappresenta quindi la prosecuzione di una collaborazione che, dopo aver coinvolto gli studenti, si amplia ora alla formazione e al confronto professionale degli insegnanti.

Durante il soggiorno, la delegazione ha potuto osservare concretamente come è organizzata la scuola tedesca e come viene applicato il modello Montessori. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione degli spazi, alla flessibilità dei tempi, all’autonomia degli studenti e al lavoro in collaborazione tra i docenti. Interessanti anche gli aspetti legati alla gestione e alla leadership scolastica. La Dirigente Scolastica ha avuto modo di confrontarsi con l’organizzazione della scuola ospitante, osservando un modello nel quale le responsabilità vengono condivise tra dirigenza, insegnanti e personale di supporto.

Un’organizzazione che punta molto sul lavoro di squadra e sulla costruzione di un ambiente scolastico sereno, nel quale il benessere di studenti e insegnanti viene considerato parte integrante del processo educativo. Il confronto ha riguardato anche la valutazione degli apprendimenti e l’autovalutazione della scuola, con l’osservazione di strumenti e procedure utilizzati per verificare l’efficacia delle attività e individuare possibili aree di miglioramento. Ma il risultato più immediato del viaggio è forse quello che le cinque docenti hanno portato a casa: idee, osservazioni e nuove prospettive da condividere con i colleghi. L’obiettivo, infatti, non è replicare automaticamente a Taggia ciò che viene fatto in Germania, ma capire quali pratiche possano essere adattate alla realtà dell’Istituto, dalla gestione degli spazi alle metodologie didattiche, fino alle modalità di collaborazione tra docenti.

Le insegnanti sono rientrate a Taggia con grande entusiasmo, colpite soprattutto dalla possibilità di essere entrate direttamente nella quotidianità della scuola tedesca e di aver potuto partecipare alle attività, anziché limitarsi a osservarle. Un’esperienza che ha permesso loro di confrontarsi non soltanto sul piano professionale, ma anche su quello umano e culturale.

Per l’Istituto Comprensivo Taggia – Valle Argentina si tratta di un passaggio importante nel percorso di internazionalizzazione della scuola. Una collaborazione nata dagli studenti, proseguita attraverso i docenti e destinata a svilupparsi ulteriormente con nuove occasioni di scambio e cooperazione europea. Il viaggio a Ingolstadt ha dimostrato concretamente che anche una scuola di un territorio come quello di Taggia può costruire relazioni internazionali, portare le proprie esperienze oltre i confini e, allo stesso tempo, far rientrare nella propria comunità nuove idee e nuovi strumenti.