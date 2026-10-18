L’Imperia cade a Borgosesia: i piemontesi vincono 4-2, inutile la doppietta di Fofana

LA CRONACA DEL MATCH

4′ il primo tiro in porta è di Cum, debole e strozzato, facile per Sourzac

9′ conclusione di Gerbino, respinge Sourzac, sulla ribattuta non riesce il tap in da pochi passi a Berni, la palla schizza

12′ Borgosesia in vantaggio: direttamente da rimessa laterale, la palla arriva a Gerbino che con un destro preciso batte sul secondo palo Sourzac

15′ perde palla a centrocampo il Borgosesia, raccoglie Margiotta che prova la conclusione dai 30 metri, alta

17′ duello Fofana Cagia in area piemontese, con l’attaccante dell’Imperia che una volta liberatosi dalla marcatura viene anticipato da Autoriello

20′ ancora Gerbino lasciato avanzare al limite dell’area scocca un potente destro, ottima la presa di Sourzac

22′ raddoppia il Borgosesia: Vuillermoz si fa bruciare sulla fascia, il tiro di Gerbino viene parato da Sourzac, nella mischia in area ne esce vincente Berni che riesce a girarsi e a calciare una palombella che si insacca sotto la traversa

25′ punizione di Margiotta potente ma centrale, Autoriello blocca in due tempi

27′ tris meritatissimo del Borgosesia: Gerbino approfitta di una dormita clamorosa della difesa nerazzurra, il cross basso dalla sinistra trova l’accorrente Cum che quasi indisturbato insacca

30′ prova a reagire l’Imperia: Carella di destro, Autoriello blocca sul suo palo

31′ cross teso e basso di Cecere dalla destra, Autoriello smanaccia e allontana la minaccia

33′ Gerbino col destro sfiora il poker, il suo mancino termina a fil di palo

38′ l’Imperia accorcia le distanze: corner battuto da Costantini, Fofana di testa batte Autoriello

Finisce senza recupero il primo tempo

49′ poker eel Borgosesia: stessa azione della rete del vantaggio, rimessa e incornata vincente di Berni

52′ anche Cum sfiora la doppietta, dopo una discesa in contropiede, Sourzac di piede alza sopra la traversa

59’punizione di Margiotta, Autoriello si distemde bene e devia in corner

69′ Welbeck appoggia a Cecere, tiro di poco fuori

76′ cross basso dalla sinistra per Cum, un rigore in movimento calciato troppo alto

77′ punizione dalla sinistra di Margiotta, Welbeck colpisce di testa in torsione, blocca Autoriello

80′ accorcia l’Imperia: corner basso che attraversa tutta la linea di porta, indisturbato Fofana sul secondo palo sigla la doppietta personale. Leggerezza della difesa di casa in questa occasione