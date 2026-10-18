in campo|
L’Imperia cade a Borgosesia: i piemontesi vincono 4-2, inutile la doppietta di Fofana
Tre reti incassate nella prima mezz’ora compromettono la partita dei nerazzurri, ancora senza successi in trasferta
Borgosesia. L’Imperia rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in trasferta: il Borgosesia si impone 4-2, chiudendo i giochi di fatto dopo mezzora con tre reti che hanno piegato un’Imperia troppo rinunciataria.
LA CRONACA DEL MATCH
4′ il primo tiro in porta è di Cum, debole e strozzato, facile per Sourzac
9′ conclusione di Gerbino, respinge Sourzac, sulla ribattuta non riesce il tap in da pochi passi a Berni, la palla schizza
12′ Borgosesia in vantaggio: direttamente da rimessa laterale, la palla arriva a Gerbino che con un destro preciso batte sul secondo palo Sourzac
15′ perde palla a centrocampo il Borgosesia, raccoglie Margiotta che prova la conclusione dai 30 metri, alta
17′ duello Fofana Cagia in area piemontese, con l’attaccante dell’Imperia che una volta liberatosi dalla marcatura viene anticipato da Autoriello
20′ ancora Gerbino lasciato avanzare al limite dell’area scocca un potente destro, ottima la presa di Sourzac
22′ raddoppia il Borgosesia: Vuillermoz si fa bruciare sulla fascia, il tiro di Gerbino viene parato da Sourzac, nella mischia in area ne esce vincente Berni che riesce a girarsi e a calciare una palombella che si insacca sotto la traversa
25′ punizione di Margiotta potente ma centrale, Autoriello blocca in due tempi
27′ tris meritatissimo del Borgosesia: Gerbino approfitta di una dormita clamorosa della difesa nerazzurra, il cross basso dalla sinistra trova l’accorrente Cum che quasi indisturbato insacca
30′ prova a reagire l’Imperia: Carella di destro, Autoriello blocca sul suo palo
31′ cross teso e basso di Cecere dalla destra, Autoriello smanaccia e allontana la minaccia
33′ Gerbino col destro sfiora il poker, il suo mancino termina a fil di palo
38′ l’Imperia accorcia le distanze: corner battuto da Costantini, Fofana di testa batte Autoriello
Finisce senza recupero il primo tempo
49′ poker eel Borgosesia: stessa azione della rete del vantaggio, rimessa e incornata vincente di Berni
52′ anche Cum sfiora la doppietta, dopo una discesa in contropiede, Sourzac di piede alza sopra la traversa
59’punizione di Margiotta, Autoriello si distemde bene e devia in corner
69′ Welbeck appoggia a Cecere, tiro di poco fuori
76′ cross basso dalla sinistra per Cum, un rigore in movimento calciato troppo alto
77′ punizione dalla sinistra di Margiotta, Welbeck colpisce di testa in torsione, blocca Autoriello
80′ accorcia l’Imperia: corner basso che attraversa tutta la linea di porta, indisturbato Fofana sul secondo palo sigla la doppietta personale. Leggerezza della difesa di casa in questa occasione
LE FORMAZIONI
BORGOSESIA: Autoriello, Negretti, Crepaldi (81′ Pellicone), Dayan, Cagia, Fiumanò, Cum (84′ Capogna), Gila (75′ Gheller), Berni (73′ Piraccini), Gerbino, Dalla Valle. A disp. Salina, Bazzan, Calafiore, Manto, Valentino. All. Forzatti.
IMPERIA: Sourzac, Guida, Welbeck, Costantini (50′ Pisano), Carella (56′ Musaba), Puentes, Cekrezi (46′ Rizzotti), Margiotta, Vuillermoz (46′ Bresciani), Fofana, Cecere (73′ Samb). A disp. Ascioti, Infante, Serpe, Goulart. All. Lerda.
ARBITRO: Tavassi di Tivoli.