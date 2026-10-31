“Liguria Longevity Project”, Cna Imperia lancia lo Shottino di olio extravergine di olive taggiasche

Alle 16.30, nell’Area Incontri di Calata Cuneo, a Olioliva 2026, durante il talk show cooking “La longevità è una questione di misura. Dieta Mediterranea, olio e cucina quotidiana”

Imperia. Cna Imperia lancia lo Shottino di olio extravergine di olive Taggiasche nell’ambito del “Liguria Longevity Project“, il progetto con cui l’associazione propone il Ponente ligure come destinazione della longevità. Il lancio avverrà domenica 8 novembre, alle 16.30, nell’Area Incontri di Calata Cuneo, a Olioliva 2026, durante il talk show cooking “La longevità è una questione di misura. Dieta Mediterranea, olio e cucina quotidiana.”

A presentare lo Shottino mattutino sarà Antonio Mela, titolare e mastro oleario del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia e testimonial del progetto Longevity, che porta all’incontro la cultura dell’extravergine, l’esperienza del frantoio e la continuità di una tradizione familiare passata di generazione in generazione.

Il talk, moderato dal giornalista e scrittore Maurizio Pescari, esperto di cultura dell’olio, olivicoltura ed enogastronomia, non presenta la longevità come promessa o come moda, ma come equilibrio tra alimentazione, movimento, socialità e territorio. L’olio extravergine entra in cucina nella giusta quantità e con la tecnica corretta, a crudo e in cottura. Franco Laureri, esperto di marketing e comunicazione e destination manager, parlerà della longevità come esperienza di destinazione, e Gaia Muscio, biologa nutrizionista, spiegherà la giusta dose, le porzioni e i falsi miti legati all’olio.

Lo chef Francesco Zito del ristorante Altamarea di Imperia realizzerà una dimostrazione pratica su come abbinare gli elementi per la cucina del benessere, guidato dalla nutrizionista Gaia Muscio, che tradurrà il gesto culinario in un messaggio semplice su quantità ed equilibrio. La dimostrazione si articolerà nella preparazione delle salse al mortaio, nelle quali i grassi buoni vegetali e l’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure saranno presentati in degustazione e spiegati dalla nutrizionista Gaia Muscio; il pubblico potrà assaggiare e rivolgere domande ai relatori. Le conclusioni e il saluto finale sono affidati a Luciano Vazzano, segretario Cna Imperia e vicesegretario Cna Liguria, con l’impegno di CNA e il «patto della longevità».

«L’olio extravergine di olive Taggiasche è da sempre, nelle nostre case, il filo che tiene insieme la tavola e le generazioni — afferma Antonio Mela, titolare del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia — e lo Shottino nasce da questa continuità. Portarlo dentro il “Liguria Longevity Project” significa ricordare che la longevità si costruisce con gesti semplici, ripetuti ogni giorno e nella giusta misura.»

«Il “Liguria Longevity Project” non vende una promessa, propone uno stile di vita che il nostro territorio offre tutto l’anno — dichiara Luciano Vazzano, segretario Cna Imperia e vicesegretario CNA Liguria — e lo Shottino ne è un esempio concreto: un prodotto di filiera, nato nei nostri frantoi, che porta in tavola la Dieta Mediterranea e la cultura della misura».