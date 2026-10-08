Liceo Cassini di Sanremo: Fratelli d’Italia, «Basta strumentalizzazioni politiche sulla pelle dei ragazzi. La scuola sia un luogo di studio, non di tensione ideologica»

Sanremo. Fa sapere Antonino Consiglio di Fratelli d’Italia: “In merito a quanto avvenuto questa mattina nei pressi del liceo Cassini, come segretario cittadino di Fratelli d’Italia sento il dovere di intervenire con fermezza per denunciare un clima che sta diventando inaccettabile e pericoloso per la nostra comunità.

Gridare ‘uccidere un fascista non è reato’, da parte di chi vede fascisti in chiunque la pensi diversamente, è solo un becero tentativo di scimmiottare gli anni ’70 senza neppure conoscerne le tragedie causate da quella deriva della lotta politica.

Portare la lotta politica esasperata dentro o subito fuori le mura scolastiche significa solo una cosa: generare tensioni, spaccature e scontri che inevitabilmente si ripercuotono sulla vita sociale dei nostri giovani e sulla serenità della nostra città. I ragazzi dovrebbero essere lasciati liberi di vivere la scuola come un’opportunità di crescita e di formazione, non strumentalizzati per ripicche o passerelle di natura ideologica.

Colgo inoltre l’occasione per chiedere quale sia il motivo per cui sia stato tirato in ballo il senatore Gianni Berrino, che mai ha presenziato ad assemblee del liceo Cassini, se non quando ne era studente. Non se ne comprende la necessità né l’attinenza rispetto alla vicenda.

Di fronte a episodi e parole che richiamano alla violenza politica, non possiamo rimanere in silenzio. La violenza politica va condannata senza ambiguità, così come va respinta ogni forma di contrapposizione esasperata che rischia di trasformare il confronto in uno scontro.

La politica ha il dovere morale di educare al rispetto e al confronto civile, indirizzando i nostri studenti verso la strada prioritaria dello studio e della costruzione del proprio futuro, e non verso la cultura dello scontro e della violenza.

Meno slogan, meno contrapposizione e meno caccia al nemico.

Più capacità di confrontarsi civilmente.